XBOX todavía está en su proceso de “reinicio”, y a principios de esta semana se llevó a cabo una nueva oleada de despidos que, lamentablemente, afectó a más de 200 trabajadores a lo largo de toda la compañía. Halo Studios fue uno de los principales golpeados por esa situación, y su futuro luce más oscuro que nunca.

De acuerdo a reportes recientes, 343 Industries, ahora conocido como Halo Studios, habría quedado relegado a ser un simple equipo de soporte conformado por poco más de una decena de empleados. En medio de esta situación, importantes exdirectivos del estudio mostraron su solidaridad y compartieron palabras de aliento.

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Halo Studios se habría quedado con sólo 20 empleados después de los despidos

El pasado 22 de septiembre de 2026, la división de videojuegos de Microsoft anunció y puso en marcha su segunda gran tanda de recortes de personal. En un comunicado, Matt Booty confirmó el despido de 268 empleados en Halo Studios, múltiples estudios sin revelar y otros departamentos administrativos.

Ese mismo día se dio a conocer que Activision, la casa de Call of Duty, se hará cargo de la próxima entrega principal de Halo. Esto significa que el outrora 343 Industries, que precisamente cambió su nombre para mostrar su compromiso con la saga de juegos creada originalmente por Bungie, perdió definitivamente las riendas de la franquicia.

El comunicado oficial de XBOX señaló que “un pequeño equipo” de Halo Studios aún brindará soporte a las comunidades de los juegos ya disponibles en el mercado. Se desconoce cuántas personas permanecen en el estudio tras los recortes, pero un nuevo informe pinta un panorama desolador.

El creador de contenido y jugador profesional conocido como aPureGangster afirmó que, según “una fuente muy, muy fiable”, Halo Studios se habría quedado con apenas 20 desarrolladores tras los despidos masivos efectuados por esta semana.

Tales reportes carecen de confirmación oficial, pues en este momento se desconoce el número real de personas afectadas por los recortes. Además, es un misterio cuántos empleados conformaban el equipo antes de que XBOX eliminara múltiples puestos de trabajo. Dicho esto, es evidente que Microsoft sí redujo significativamente la plantilla.

En LinkedIn, Josh Daniels, quien se desempeñaba como director de cinemáticas, informó que lo ascendieron y despidieron en la misma semana. En el mismo post, afirmó que fue “uno de los muchos afectados por los despidos en Halo Studios”.

Halo Studios sigue activo, pero prácticamente cerró sus puertas tras sufrir despidos

Exlíderes de Halo Studios reaccionan a los despidos masivos

Si bien está por verse cómo será la nueva entrega de la franquicia bajo el mando de Activision, algo ya es cierto: el futuro de Halo Studios luce preocupante. Esta situación no pasó desapercibida por miembros importantes de la industria, incluidos exdirectivos que trabajaron en el estudio.

Bonnie Ross, exdirectora de Halo y fundadora de 343 Industries, reaccionó a la noticia y mostró su solidaridad. “Fue difícil despertar con la noticia de que Halo Studios prácticamente cerrará hoy, lo que hará que solo quede un pequeño número de puestos de trabajo”, afirmó.

Kiki Wolfkill, otra figura prominente del estudio, afirmó que estaba “devastada” por la noticia, y mostró su apoyo a todas las personas que perdieron su empleo a principios de esta semana.

“Envío mi cariño y apoyo a todos los afectados por los despidos en Halo Studios y en XBOX. Sé cuánto talento, pasión y dedicación ponen estos equipos en este trabajo, y lo profundamente que esto puede afectar a las personas, las familias y los equipo”, comentó Wolfkill en redes sociales.

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