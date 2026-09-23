Los suscriptores de Disney+ deben preparar la cartera, pues se acaba de anunciar un nuevo aumento de precio. Se trata de la cuarta subida en apenas 4 años, lo que es un reflejo del estado actual del mercado. Ahora, será necesario pagar más que nunca para ver series y películas sin anuncios.

Hubo una época en la que los servicios de suscripción eran una de las opciones más económicas para disfrutar multitud de producciones. Esas iniciativas eran demasiado buenas, y las compañías se vieron en la necesidad de realizar cambios para garantizar la salud del negocio. Y sí, eso se tradujo en aumentos constantes de precio.

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Disney+ ya es más caro, y estos son los nuevos precios del servicio de suscripción

Los usuarios que esperaban que la tendencia de la inflación fuera a la baja quedarán sumamente decepcionados, pues sucede justo lo contrario. Ahora, nuevos reportes dan cuenta de un nuevo aumento de precio que afectará a todos los planes “premium” del servicio de suscripción.

De acuerdo con la información, Disney+ Premium sin anuncios pasará de $18.99 USD a $21.49 USD al mes, lo que supone un aumento de aproximadamente $2.50 USD. El incremento tiene efecto inmediato, lo que significa que los nuevos usuarios deberán pagar el nuevo precio a partir de hoy, miércoles 23 de septiembre.

Por su parte, los clientes actuales del programa de paga verán reflejado el nuevo precio en su próxima factura mensual. Lo que hace que este anuncio sea tan frustrante es el hecho de que es el cuarto incremento en apenas 4 años.

Las malas noticias aún no terminan, pues Hulu Premium también será aproximadamente 13% más caro, pues a partir de ahora costará $21.49 USD. Naturalmente, estos aumentos hacen que el bundle que incluye Disney+ y Hulu sin anuncios sea menos accesible, pues ya cuesta $21.99 USD al mes. Sí, tan solo $50 centavos más caro que adquirir los servicios por separado.

Como recordatorio, la membresía mensual de Disney+ con anuncios está disponible a cambio de $12.49 USD, mientras Hulu con publicidad también se ofrece a cambio de $12.49 USD al mes. El costo del paquete que incluye Disney+ y Hulu con anuncios se mantiene igual que antes, es decir, $12.99 USD mensuales.

Disney+ y Hulu experimentaron otra subida de precio en sus planes sin publicidad

Disney+ podría incluir anuncios en todos sus planes

Por el momento, sólo se sabe que estos aumentos de precio afectarán a los usuarios de Estados Unidos. Se desconoce si los suscriptores de México u otras regiones también deberán desembolsar más dinero para disfrutar sus series y películas favoritas en el servicio de paga.

A continuación, compartimos los nuevos precios para Disney+:

Disney+ Premium (sin anuncios): $18.99 USD > $21.49 USD al mes

Hulu+ Premium (sin anuncios): $18.99 USD > $21.49 USD al mes

Paquete Premium Disney+/Hulu: $19.99 USD > $21.99 USD al mes

Disney+ (con anuncios): $12.49 USD al mes

Hulu (con anuncios): $12.49 USD al mes

Este anuncio llega poco después de que informes señalaran que Disney+ podría implementar anuncios en todos sus planes. En específico, usuarios empezaron a reportar que la compañía actualizó su acuerdo de suscripción, que ahora incluye un segmento que advierte que podría aparecer contenido promocional en cada nivel de suscripción, incluso aquellos que, en teoría, eliminan la publicidad.

En un comunicado, Disney afirmó que tales rumores eran falsos y aclaró que los suscriptores de los planes sin anuncios no verán interrupciones mientras ven series y películas. La compañía aclaró que “nada” cambió para los clientes de los planes estándar y premium.

A mediados de este año, el director Josh D’Amaro afirmó que podrían agregar un plan 100% gratuito en el servicio de paga; sin embargo, aún no hay más información sobre dicha iniciativa.

El aumento de precio de Disney+ entró en vigor justo antes del estreno de Toy Story 5

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos aumentos de precio? ¿Cuánto es lo máximo que estás dispuesto a pagar por el servicio? Déjanos leerte en los comentarios.

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