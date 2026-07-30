Steam está lleno de promociones y atractivos descuentos, pero las oportunidades para conseguir juegos gratis son escasas. La buena noticia es que, actualmente, tienes la oportunidad de sumar sin costo otro atractivo titulo a tu colección de PC. Sin embargo, te recomendamos que seas rápido, pues el juego en cuestión pronto será de paga y tendrás que pagar para conseguirlo. A continuación, te decimos cómo obtener un atractivo RPG de acción aventura gratis en Steam.

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Un llamativo RPG está disponible gratis en Steam, pero sólo por tiempo limitado

Algunos desarrolladores ofrecen sus juegos sin costo y en acceso anticipado, con la idea de que un número considerable de personas lo prueben, den su retroalimentación y así poder ofrecer una versión 1.0 de calidad a un costo accesible. Esto es justamente lo que pasará con el nuevo título gratuito en Steam, el cual se convertirá pronto en un juego de paga.

A principios de julio, el estudio Nenad Juric reveló Dome: Become Thyself, un RPG de acción y aventura con una estética bastante peculiar. El juego llegó a Steam en acceso anticipado, así que los usuarios de la plataforma han podido conocer su propuesta sin costo. Sin embargo, la compañía ya está lista para lanzar la versión 1.0 y hacer que el título sea de paga.

Por ahora, no hay una fecha exacta para que esto ocurra, pero Nenad Juric dejó algo claro: los usuarios de Steam que consigan su juego antes del debut de la versión 1.0, podrán conservarlo en sus librerías y jugarlo gratis cuando quieran, incluso cuando el resto de la comunidad ya deba pagar para jugarlo.

“La fase de prueba gratuita de Dome ha cumplido su cometido, y ahora estoy trabajando en el lanzamiento de la versión completa de pago (1.0). Como parte de este proceso, esta versión gratuita se retirará en breve y ya no se podrá añadir a nuevas cuentas”, explicó el desarrollador. “¿Qué significa esto para ti Si ya tienes Dome no cambia nada. Permanecerá en tu biblioteca de Steam y seguirá siendo totalmente jugable, incluso sin conexión".

Dome: Become Thyself está disponible gratis para PC en Steam

Nenad Juric agradeció a todas las personas que han probado Dome: Become Thyself hasta ahora, pues contribuyeron a mejorar cada apartado del título para el lanzamiento de su versión 1.0. Para conseguirlo gratis, basta con que vistes su página en Steam y des clic en el botón “Jugar”. Ahora bien, ¿cómo se juega y por qué vale la pena darle un oportunidad? Justo de eso hablamos a continuación.

¿Qué ofrece Dome: Become Thyself, el nuevo juego gratuito para PC?

Como te comentamos, Dome: Become Thyself es un RPG de acción y aventura que trata innovar en el género al integrar elementos roguelite. Tu objetivo es explorar el mundo de los Registros Akáshicos, un lugar con una apariencia bastante peculiar, donde encontrarás todo tipo de escenarios, biomas, enemigos, acertijos y más sorpresas.

Controlarás a un pequeño y singular personaje, que usará el poder del lenguaje para progresar en su aventura. A lo largo del mapa, deberás encontrar palabras para ampliar tu vocabulario y combinarlas para formar frases que activarán habilidades y te ayudarán a superar los desafíos de Dome: Become Thyself.

Durante tus partidas, conocerás otras versiones del protagonista, recuperarás partes de su cuerpo y recuerdos perdidos. También deberás conseguir llaves, artefactos y herramientas que alteran la realidad a tu beneficio.

Dome: Become Thyself es un juego bastante singular que puedes disfrutar sin costo

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