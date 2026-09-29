Grand Theft Auto V nunca llegó a Nintendo Switch, a pesar de la enorme popularidad que tuvo la consola híbrida y el juego de Rockstar Games. Por ello, un modder decidió hacer un port no oficial, luego de que el estudio de Take-Two Interactive sufriera filtraciones que contenían parte del código fuente del título.

El desarrollador, conocido como Paralympics Productions, trabajó en el proyecto sin pensar en las consecuencias, pues era obvio que las compañías no se quedarían de brazos cruzados al conocer sus intenciones. De hecho, el equipo legal de Take-Two ya tomó cartas en el asunto y freno el port de golpe.

Paralympics Productions publicó un comunicado para confirmar la cancelación de su port de GTA V para Switch y agradecerle a Take-Two por tener piedad y no llevar el asunto más allá de una simple advertencia.

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El fallido port de GTA V para Nintendo Switch

En 2023, Rockstar Games sufrió una filtración que reveló detalles de proyectos cancelados, como Bully 2 y un GTA Tokyo para PlayStation 2. Además, contenía el código fuente completo de GTA V, que Paralympics Productions decidió usar para llevar el título a Nintendo Switch.

Su proyecto avanzó de forma importante, pero pronto llamó la atención de Rockstar, Take-Two y, seguramente de Nintendo, debido a su naturaleza no oficial e ilegal. Pese a ello, el modder siguió adelante y prometió a la comunidad liberar una versión con múltiples ajustes para aprovechar al máximo el potencial de Switch.

Sin embargo, Paralympics Productions se vio obligado a frenar su desarrollo, pues Take-Two le mandó una advertencia legal. Esto sucedió poco después de que Rockstar anunciará nuevas directrices sobre modificación y adaptación de sus juegos.

En caso de que no lo recuerdes, el estudio solicitó a la comunidad no modificar sus juegos para que “funcionen en consolas, dispositivos de hardware y otras plataformas donde no hayan sido lanzados oficialmente”. Muchos asociaron esta advertencia al debut de GTA VI y a los posibles intentos por llevarlo a PC antes de que exista un port oficial. La realidad es que también fue pensada para proyectos como el de Paralympics Productions.

El modder ahora no tiene de otra más que frenar el port de GTA V para Switch o, de lo contrario, Take-Two y Rockstar le aplicarán todo el peso de la ley. En un comunicado, informó que su port iba a debutar oficialmente en unos días, pero que ahora es demasiado tarde para liberarlo.

“Paralympics Productions cerrará el 3 de octubre”, escribió el modder. “Gracias a todos los que nos apoyaron durante los momentos difíciles y el largo desarrollo. Lamento no haber cumplido con sus expectativas y haberlos dejado”.

Desarrollador canceló el port no oficial de GTA V para Switch debido a sus implicaciones legales

Paralympics Productions le agradeció a Take-Two por su compasión

El código fuente de GTA V se obtuvo por medios ilegales y, por supuesto, es material protegido por derechos de autor. Debido a esto, Paralympics Productions estaba jugando con fuego al intentar hacer un port no oficial. El modder lo sabía hasta cierto grado, así que agradeció a Take-Two por tener clemencia y no llevarlo directamente a los tribunales.

“Agradezco la clemencia de Take-Two, así que este es el final definitivo”, añadió el desarrollador en su comunicado. Esto sugiere que la compañía no lo demandó, pero si le extendió una orden de cese y desistimiento como primera alerta.

Paralympics Productions decidió alzar la bandera blanca y rendirse, pues aceptó que difícilmente ganaría una demanda contra la compañía. Además, explicó que “ni siquiera puede apelar ante un jurado” y que “no es tonto” como para ignorar la advertencia.

Modder acató las órdenes de Take-Two para evitar una posible demanda millonaria

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