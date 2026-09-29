Dragon Ball es sinónimo de manga y anime, y es difícil imaginar la industria del entretenimiento sin su influencia. Por eso mismo, resulta imposible de creer que nunca había tenido un set de LEGO. Eso cambiará en cuestión de semanas, pues acaban de confirmar más detalles del primer modelo inspirado en la franquicia.

Tras una filtración, Toei Animation y la marca de coleccionables finalmente levantaron el telón y compartieron mucha información sobre el diorama basado en uno de los personajes más infravalorados de la serie original: Shenlong (o Shenron), el poderoso dragón capaz de conceder casi cualquier deseo.

Ya conocemos el precio, la fecha de lanzamiento oficial, el número de piezas y más información relevante sobre este nuevo producto que rinde homenaje a la obra de Akira Toriyama.

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El set de Dragon Ball y LEGO debutará en noviembre e incluirá todo este contenido

Para ser justos, ya sabíamos la existencia de este set desde hace muchos meses. La primera filtración llegó en julio, y reveló que la franquicia japonesa uniría fuerzas con LEGO para lanzar un set inspirado en el anime. Tras semanas de especulación, las compañías confirmaron la colaboración y compartieron el primer teaser.

Por si fuera poco, a inicios de esta semana surgió otra filtración que permitió observar con lujo de detalle las primeras imágenes del diorama. Las fotografías extraoficiales permitían observar un modelo de Shenlong y una minifigura de Goku niño, lo que confirmó que este set estaba inspirado en la primera etapa de la serie animada.

Se acabó la especulación, pues Toei Animation y LEGO finalmente compartieron todos los detalles relacionados con este nuevo crossover. Estamos ante un set de la línea Icons que tendrá casi 1800 piezas, por lo que en definitiva está pensado para los más grandes del hogar.

El protagonista de este producto de exhibición es, sin ningún tipo de duda, Shenlong, quien se sostiene en una base en la que podemos colocar las Esferas del Dragón. El paquete también incluye una minifigura de Goku Niño, quien sostiene su báculo sagrado y se mantiene en el aire gracias a su icónica Nube Voladora.

Los usuarios pueden utilizar la aplicación LEGO Builder para encontrar instrucciones en 3D que facilitarán el proceso de armado, pues permite hacer zoom y rotar el modelo para saber dónde colocar cada una de las 1764 piezas. Y sí, estamos ante un artículo muy grande, pues mide más de 32 cm de alto, 24 cm de largo y 26 cm de ancho.

Este set de Dragon Ball y LEGO, identificado como Icons 11390, ya tiene fecha de estreno oficial: 4 de noviembre de 2026. Eso sí, los fans con una membresía en el programa LEGO Insiders podrán adquirirlo el 1 de noviembre. Es un producto caro, pues se venderá por $179.99 USD en la tienda oficial de la marca danesa de coleccionables.

LEGO confirma el primer set Icons inspirados en el anime Dragon Ball

Adelantan más colaboraciones entre Dragon Ball y LEGO

En definitiva, este crossover representa un momento histórico para los fans de Dragon Ball y los entusiastas de LEGO. El set es el único confirmado hasta la fecha, pero hay motivos para creer que Toei Animation y la compañía de coleccionables planean unir fuerzas otra vez en el futuro para lanzar más artículos temáticos.

En un comunicado de prensa, Federico Begher, vicepresidente sénior de producto, marketing y desarrollo de LEGO Group, afirmó que el modelo de Shenlong y Goku es “sólo el comienzo”, por lo que es fácil creer que próximamente se pondrán en marcha otras colaboraciones.

“El set Lego Icons Dragon Ball: Shenron y Goku es solo el comienzo, y esperamos ver cómo esta colaboración inspira a los fans a explorar el universo de Dragon Ball a través de la construcción y la creatividad con LEGO”, comentó Begher.

Masayuki Endo, presidente y director ejecutivo de Toei Animation, también se refirió al próximo set de LEGO como el “primer lanzamiento”, lo que ciertamente deja caer la posibilidad de que en el futuro habrá otros dioramas inspirados en el anime. “Estamos encantados de dar vida al mundo de Dragon Ball de Akira Toriyama junto con LEGO Group”, afirmó.

Deberemos esperar para conocer los planes concretos de las compañías, aunque una filtración reciente ya habría arruinado la sorpresa. Reportes previos señalaron que en 2027 se estrenará una nueva colección compuesta por 9 sets que recreará algunos de los momentos y lugares más emblemáticos de la franquicia.

De acuerdo con los informes, los fans pueden esperar recreaciones de Kame House, el Planeta Namek, la nave de Freezer y el enfrentamiento entre Goku y Raditz, entre otros. En caso de que estos datos sean veraces, se espera que el anuncio oficial llegue en los próximos meses.

El set de Dragon Ball y LEGO incluye una figura del dragón Shenlong y una minifigura de Goku

Pero cuéntanos, ¿planeas adquirir el set Icons de Dragon Ball y LEGO? Déjanos leerte en los comentarios.

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