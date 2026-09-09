Mientras la mayoría de las compañías de videojuegos cuyo contenido protegido por derechos de autor no dicen nada por la manera en que lo usa el gobierno de Estados Unidos, los responsables de Tetris no se quedaron con los brazos cruzados.

Tras la polémica por el lanzamiento de un sitio de gaming en la Casa Blanca que incluye un puzzle con temática racista, la compañía respondió y envió un mensaje a la administración de Donald Trump.

El efecto fue el deseado pues Build the Wall desapareció de ARCADE.GOV, demostrando que sí es posible defenderse ante un gobierno y sin temor a represalias.

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Tetris logra el retiro del juego racista que subió el gobierno de Donald Trump a Internet

Este fin de semana, la cuenta oficial de Tetris en X respondió al lanzamiento de un puzzle de bloques por parte del gobierno de EUA con una temática racista.

Build the Wall era un videojuego que promovía la construcción de un muro fronterizo, pero los migrantes se presentaron como extraterrestres, aliens si consideramos el discurso trumpista y de sus seguidores.

Los responsables de Tetris negaron cualquier relación con el polémico juego y señalaron que su objetivo es unir a las personas, no dividirlas y que todos los jugadores son bienvenidos en su comunidad. Sin embargo, al final de la publicación señalaron que se toman muy en serio las violaciones a los derechos de autor.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

Tras esta publicación, el sitio de gaming de la Casa Blanca decidió evitar problemas con los responsables de Tetris y retiraron Build the Wall de su parrilla de juegos actual.

En este momento, el polémico puzzle ya no aparece en la página de gaming, aunque nada garantiza que no regrese con una temática similar o que hay otros títulos parecidos.

La Casa Blanca retiró Build the Wall tras el reclamo de Tetris

¿Qué juegos siguen en ARCADE.GOV?

Si bien Build the Wall ya es cosa del pasado, la oferta de gaming que promueve la Casa Blanca se mantiene en su sitio oficial.

En este momento, el único juego con una temática racista es Rio Run, donde los jugadores deben perseguir a los migrantes en Río Grande para impedir que entren en territorio norteamericano.

Fuera de eso, los juegos que promueve el gobierno de EUA son Flappy Bill, inspirado en las enmiendas, Supply Line, que promueve la eliminación de la comida chatarra en los desayunos escolares y Trump Savings Tycoon, en pro de la cuentas de ahorro para la educación a futuro de los menores.

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