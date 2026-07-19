Steam se convirtió en una de las opciones preferidas entre los fanáticos que desean adquirir muchos juegos a precios económicos y, en algunos casos, completamente gratis. Hay una nueva oportunidad para ampliar la colección, pues un exigente RPG con un gran énfasis en la historia está disponible sin costo alguno en la plataforma de Valve.

En esta ocasión, y como parte de una promoción especial de tiempo limitado, los jugadores de PC tienen la oportunidad de ampliar su colección con un interesante juego narrativo con 89% de reseñas positivas. Aprovechar esta rebaja de 100% de descuento es muy sencillo y rápido.

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El aclamado The Life and Suffering of Sir Brante está disponible gratis en Steam

Sospechamos que esta oferta será del agrado de los jugadores que disfrutan las experiencias con una historia profunda y mundos cautivadores. Y es que el más reciente obsequio de la tienda de PC es, nada más y nada menos, que The Life and Suffering of Sir Brante, un RPG narrativo ambientado en un mundo regido por dioses.

Esta propuesta de rol debutó a principios de 2021 y rápidamente construyó una pequeña pero muy fiel base de fanáticos. Ahora, y gracias a una promoción especial, este título desarrollado por Schisma Games y publicado por 101XP tendrá una segunda oportunidad para llegar a una audiencia más amplia.

En este momento, el aclamado The Life and Suffering of Sir Brante tiene 100% de descuento en Steam, lo que significa que todos los usuarios con una cuenta activa, sin excepción, pueden añadirlo gratis a su colección y guardarlo para siempre. Y sí, podrán descargarlo en cualquier momento, incluso cuando finalice la rebaja.

Eso sí, estamos ante otra promoción que tiene fecha de caducidad. El juego de fantasía sólo estará disponible de forma gratuita hasta el próximo jueves 23 de julio de 2026. Después de esa fecha, este proyecto regresará a su precio estándar de $15 USD, es decir, $199.99 MXN.

Esta oferta coincide con el anuncio de The Life and Suffering of Prince Jerian, la próxima entrega de la franquicia que debutará el 20 de julio de 2026. Además, los desarrolladores confirmaron que el título original se lanzará el mismo día para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Eso sí, en ambas consolas híbridas no estará disponible gratis.

Aunque Steam es posiblemente la plataforma de PC más popular, existen otras alternativas. Una de ellas es GOG, que se caracteriza por presentar títulos sin DRM. Los jugadores que prefieren el launcher de CDPR les alegrará saber que los primeros 2 episodios de The Life and Suffering of Sir también tienen 100% de descuento allí.

De cualquier forma, parece que muchos fanáticos se animaron a adentrarse en esta aventura fantástica. El título de Schisma Games vio un repunte de popularidad muy significativo, lo que le permitió alcanzar un nuevo récord de 7850 jugadores concurrentes en PC. El pico máximo anterior fue de apenas 1819 usuarios simultáneos.

The Life and Suffering of Sir Brante está gratis PC gracias a una promoción de Steam

¿Qué ofrece The Life and Suffering of Sir Brante a los jugadores de PC?

Aunque The Life and Suffering of Sir Brante está disponible gratis en Steam, es probable que algunas personas necesiten más información para saber si vale la pena descargarlo e invertir tiempo en él.

En ese caso, permítanos decirles que es un título narrativo que se enfoca en la historia de Sir Brante, un hombre plebeyo nacido en una sociedad en la que “cada decisión tiene consecuencias”. La trama principal nos traslada al Bendito Imperio Arkniano, un mundo despiadado.

The Life and Suffering of Sir Brante es un RPG dividido en capítulos que está basado en texto, lo que significa que poco a poco conoceremos el trasfondo del protagonista y el resto de personajes a través de conversaciones que se llevan a cabo con un estilo que recuerda a una novela.

A medida que progresa la campaña, podremos aumentar los parámetros de Sir Brante para mejorar su reputación, sus habilidades de conversación y mucho más. Las decisiones crean ramificaciones que alteran la narrativa, y la descripción oficial revela que cada partida tienen una duración de aproximadamente 15 horas. Una buena adición es el sistema de resurrección, que permite reevaluar las elecciones y aprender de los errores pasados.

The Life and Suffering of Sir Brante recibió elogios de los jugadores y críticos gracias a su apartado visual dibujado a mano y su narrativa atrapante. En este momento tiene una puntuación media de 82 en Metacritic y miles de reseñas positivas en Steam, con un índice de aprobación de casi 90%. En definitiva, los usuarios de PC deberían conseguirlo gratis.

The Life and Suffering of Sir Brante es un aclamado RPG narrativo

Pero cuéntanos, ¿te animarás a probar este RPG? Déjanos leerte en los comentarios.

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