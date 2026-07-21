PlayStation Plus siguió el ejemplo de XBOX Game Pass y expandió su oferta para ofrecer más recompensas y beneficios a los suscriptores, según el nivel de la membresía. Si bien los estrenos de día 1 escasean, muchos títulos se incorporan al catálogo cada mes; sin embargo, eso también implica que otros juegos ceden su lugar y dejan de estar disponibles.

En ese frente, agosto se perfila para ser uno de los peores meses de 2026 hasta la fecha para los suscriptores activos de los niveles PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Y es que Sony finalmente reveló la lista completa de los videojuegos que tienen los días contados y abandonarán el servicio en cuestión de semanas.

Los jugadores que poseen una membresía deberán despedirse de casi 10 juegos a mediados del próximo mes. Aunque es una noticia decepcionante, los usuarios aún están a tiempo para probar la mayoría de los títulos que dirán adiós a la colección del servicio. Eso sí, no podrán terminarlos todos, así que deben ser muy selectivos.

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Dead Island 2, Unicorn Overlord y otros 7 juegos abandonarán PS Plus

La cantidad de juegos que abandonan el servicio cambia en función del mes y nunca es un número fijo, por lo que es imposible saber cuántos títulos tienen fecha de caducidad. En julio, por ejemplo, un total de 12 propuestas dijeron adiós. En esta ocasión, se prevé que 9 videojuegos abandonen el catálogo rotativo de PlayStation Plus durante agosto.

En muchas ocasiones, experiencias independientes y proyectos de franquicias relativamente desconocidas dejan de estar disponibles sin cargo extra en el servicio. Hay algunos títulos que entran en esa categoría en la alineación de este mes, aunque también es posible encontrar un juego de una saga muy querida y un par de joyas ocultas.

Posiblemente una de las salidas más importantes es la de Dead Island 2, el popular videojuego de acción que nos traslada a una ciudad de Los Ángeles infestada por zombies. El proyecto de Dambuster Studios debutó en 2023 y se convirtió en un éxito instantáneo gracias a su divertido sistema de combate, gráficos hiperrealistas y sentido del humor.

Este título de Deep Silver se incorporó por primera vez al catálogo de PlayStation Plus en octubre de 2024, así que los suscriptores tuvieron muchos meses para probarlo. Si por alguna razón lo ignoraron hasta ahora, aún están a tiempo para recorrer Hell-A con su membresía. Y es que el juego tiene una duración modesta de alrededor de unas 15 horas.

Otro juego importante que dirá adiós a PS Plus durante agosto es Unicorn Overlord, el aclamado RPG que sorprendió a propios y extraños en 2024. Este título de ATLUS enamoró a los fans del género gracias a sus robustos sistemas de rol, su bella dirección de arte e historia atrapante.

Dead Island 2 abandonará el catálogo rotativo de PlayStation Plus durante agosto de 2026

A diferencia de Dead Island 2, el videojuego desarrollado por Vanillaware puede requerir hasta 45 horas para completar su campaña narrativa. Así pues, los miembros del servicio de Sony deben darse prisa si quieren llegar hasta los créditos finales antes de que abandone el catálogo. Vale la pena darle una oportunidad, pues presume una calificación de 86 en Metacritic.

Los suscriptores del programa de paga también deberán despedirse de Earth Defense Force 6, el título de ciencia ficción en el que hay que sobrevivir a los ataques de alienígenas; Harold Halibut, una interesante aventura narrativa; y otros títulos.

Esta es la lista completa de los videojuegos que abandonarán la lista de PlayStation Plus el próximo 18 agosto de 2026:

Bomber Crew (PS4)

Clash: Artifacts of Chaos (PS4, PS5)

Dead Island 2 (PS4, PS5)

Earth Defense Force 6 (PS4, PS5)

Harold Halibut (PS5)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Roki (PS5)

Space Crew (PS4)

Unicorn Overlord (PS4, PS5)

Lista completa de los juegos que dejarán de estar disponibles en PS Plus durante agosto de 2026

Más juegos llegaron a PlayStation Plus durante julio de 2026

Siempre es triste saber que casi 10 juegos tienen los días contados y dejarán de estar disponibles sin costo adicional en PS4 o PS5. La buena noticia es que el catálogo no deja de recibir novedades, pues tan sólo en julio de este año le dio la bienvenida a muchos juegos.

El 21 de julio, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) expandió su colección y recibió 9 nuevos juegos. Ente las adiciones más llamativas encontramos a Avatar: Frontiers of Pandora, el videojuego de mundo abierto desarrollado por Ubisoft que está basado en las películas de James Cameron. Rise of the Ronin de Team Ninja también está disponible “gratis” a través del programa. En esta página está la lista completa.

Por último, vale la pena recordar que los jugadores aún están a tiempo para reclamar y conservar la alineación de juegos gratuitos de PlayStation Plus Essential. Si se canjean esos juegos durante la promoción, los usuarios podrán guardarlos para siempre en su biblioteca digital, aunque para descargarlos deben tener una suscripción activa.

Pero dinos, ¿eres fanático de alguno de los títulos que abandonará el servicio? ¿Cuál recomiendas jugar antes de que sea demasiado tarde? Déjanos leerte en los comentarios.

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