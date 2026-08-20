Un desarrollador quiere que más jugadores conozcan algunos de sus títulos más sobresalientes, así que decidió ofrecerlos con 100% de descuento por tiempo limitado. Gracias a esto, puedes conseguir 6 juegos gratis y disfrutarlos cuando quieras en tu PC.

Reclamarlos es muy sencillo, pues están disponibles en una popular tienda de juegos digitales para computadora. Sólo toma en cuenta que esta atractiva promoción concluirá muy pronto, así que lo mejor es que los reclames en cuanto te sea posible.

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Desarrollador independiente está regalando 6 de sus juegos para PC

Ser creador de videojuegos es una tarea complicada, más cuando te embarcas en esta aventura en solitario sin el respaldo de una gran compañía. Keyrif, desarrollador independiente, se adentró a la industria hace varios años y ya publicó varios títulos para PC, entre ellos varios shooters en primera persona y plataformeros.

El creativo quiere que más jugadores conozcan sus creaciones y les den una oportunidad, así que decidió ofrecer varios de sus títulos en un paquete que incluye 5 FPS y 1 plataformero en 2D. Todos están disponibles gratis, pero también puedes pagar la cantidad que quieras por ellos como una especie de propina para el desarrollador.

“¡Hola a todos! Este paquete incluye 6 juegos gratuitos, todos disponibles para Windows y Linux. Todos los juegos son gratis. Si quieren ayudar con una propina, pueden hacerlo y se los agradecería mucho. ¡Espero que disfruten los juegos!“, escribió Keyrif. ”Te agradecería mucho que dejaras una reseña en la sección de comentarios de la página del juego".

Los títulos en cuestión son Blank Relish, Vesperal Times, Child of Luminescence, Slaying Grove y Fiend Exile. Todos ofrecen experiencias diferentes y divertidas, pero de eso te hablaremos más adelante. Por ahora, debesa saber que la oferta para conseguirlos gratis concluirá pronto.

El paquete de 6 juegos para PC estará disponible sin costo por los 2 próximos días, así que podrás conseguirlo sin gastar nada de tu cartera hasta el sábado, 22 de agosto, a las 11:30 AM, hora local de tu ciudad.

Blank Relish es uno de los juegos gratuitos que puedes conseguir en PC

¿Qué ofrecen los juegos gratuitos y cómo conseguirlos?

Keyrif decidió regalar sus títulos en una popular tienda de juegos para PC que no es Steam, GOG ni la Epic Games Store. El paquete está disponible sin costo en itch.io, plataforma de juegos independientes que te permite descargar directamente los títulos a tu computadora, sin la necesidad de un launcher.

Dicho esto, sólo debe visitar la tienda y encontrar el bundle Everything for Grab para añadir los 6 juegos a tu colección. En cuanto a los títulos, Blank Relish es un shooter en 3D donde conocerás la historia de un soldado que participa en una guerra galáctica.

En Vesperal Times, te aventurarás en un viaje por un planeta misterioso lleno de peligros luego de que tu nave se estrelle y quedes varado. Child of Luminescence, es un plataformero donde serás el elegido para acabar con una gran amenaza, mientras que Slaying Grove es un juego de misterio donde despertarás en un bosque desconocido.

Por último, Fiend Exile es un shooter en 2D donde deberás pelear contra demonios y escapar del infierno, así que tiene claras inspiraciones en DOOM.

El paquete de 6 juegos está disponible gratis en itch.io

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