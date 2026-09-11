Grand Theft Auto VI es gigantesco, y ya se perfila para romper todos los récords de venta. Tiene mucho sentido que todo lo relacionado con él genera mucho entusiasmo. Con esto en mente, también resulta totalmente lógico que los nuevos mandos para PlayStation 5 empiecen a agotarse y que los estafadores intenten sacar provecho de ello.

Fue durante el State of Play de septiembre cuando Sony anunció que lanzaría nuevos DualSense temáticos de GTA VI. Los controles tienen diseños inspirados en el sandbox, y vienen en 2 modelos: el primero presenta un tono claro para reflejar la luz del día, mientras que el segundo presume una acabado oscuro que intenta reflejar la caótica vida nocturna de Vice City.

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DualSense de Grand Theft Auto VI para PS5 ya se venden a precios exorbitantes

Los controles inspirados en GTA VI debutarán oficialmente el 19 de noviembre de 2026, el mismo día en el que el videojuego de mundo abierto llegará a las tiendas. Pero como suele suceder, las preventas se pusieron en marcha con meses de antelación. De esta manera, los jugadores interesados ya pueden intentar conseguir alguno de los mandos.

Las reservas se lanzaron el pasado 10 de septiembre de 2026, y el proceso para comprar los pedidos anticipados fue justo lo que se esperaba. Los usuarios reportan largos tiempos de espera de hasta una hora para acceder a la tienda de PlayStation, así como diversos problemas de conexión.

A pesar de estos inconvenientes, los DualSense de GTA VI ya empiezan a agotarse. Según los informes, el modelo blanco del control ya se encuentra fuera de Stock en GameStop y Best Buy, aunque aún está disponible en otras tiendas de Estados Unidos como Target y Amazon. Pero claro, se espera que eso cambie en las próximas horas.

El mando negro para PlayStation 5 se vende exclusivamente en PlayStation Direct, y parece que aún hay inventario. En ese sentido, la variante con tonos claros resulta sustancialmente más popular entre los jugadores, y por ende es la más difícil de encontrar en tiendas y portales online.

Tal como era de esperar, los acaparadores ya entraron en escena e intentaron hacer negocio con la alta demanda. Lo que pasa es que algunos estafadores ya revenden los controles a precios exorbitantes en eBay y otras plataformas en línea, aunque la situación no es tan grave en comparación a otros casos similares.

Se reporta que el DualSense negro de Grand Theft Auto VI se vende entre $145 USD y $200 USD, aunque una persona intenta despacharlo por $231 USD. El DualSense blanco también ya es objeto de la especulación, y es posible encontrar ofertas de entre $130 USD y $170 USD.

Para contextualizar, el precio oficial de ambos modelos es de $84.99 USD. Esto quiere decir que los estafadores los revenden 3 veces más caros. PlayStation implementó medidas para evitar la especulación, como limitar la compra a una unidad por cliente; sin embargo, los acaparadores se las arreglaron para hacer de las suyas.

Ya revenden el DualSense de GTA VI en eBay y otras tiendas

Grand Theft Auto VI causa escasez de consolas

Recalcamos la importancia de no caer en esas trampas, pues es imposible saber con certeza que los vendedores realmente tengan en posesión el producto que ofrecen al público. Además, técnicamente infringen los términos y las condiciones de eBay, pues el sitio establece que los anuncios de preventa deben garantizar que el artículo se envié en un plazo de 40 días hábiles a partir de la compra.

De cualquier forma, este caso demuestra el entusiasmo que existe alrededor de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de toda la historia. Debido a que se trata de un proyecto 100% next-gen, los jugadores que aún no dan el salto a la actual generación se movilizaron a comprar las plataformas de Sony o Microsoft.

De acuerdo con reportes, GTA VI causó escasez de consolas, con un aumento de más de 30% en las ventas de PlayStation 5 y XBOX. Además, se informa que el PS5 Pro se empezó a agotar en muchas tiendas de Estados Unidos y otras regiones.

Este interés por los hardware de Microsoft y Sony se produjo poco después de que Rockstar Games compartiera un avance extendido de Grand Theft Auto VI, que permitió ver las novedades jugables y algunas escenas narrativas. El adelanto fue un éxito en Netflix y acumuló millones de reproducciones.

Los controles de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 empiezan a agotarse en tiendas oficiales

Pero cuéntanos, ¿lograste comprar alguno de los mandos de edición especial? Déjanos leerte en los comentarios.

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