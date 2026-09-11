Nintendo no da tregua y continúa con su batalla contra la piratería de Switch. La compañía ha atacado todos los frentes posibles para frenar la distribución ilegal de su contenido y castigar a los responsables. Recientemente, salió victoriosa en un importante caso legal, pues frenó la venta de un dispositivo que promovía la piratería de su consola.

Por medio de un comunicado, Nintendo presumió que acaba de ganar un caso judicial en Países Bajos, donde denunció a un vendedor online por distribuir un dispositivo para reproducir copias piratas de sus juegos en unidades modificadas de Switch.

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Nintendo da otro duro golpe contra la piratería de Switch

Desde al menos 2018, Nintendo ha perseguido a quienes vulneraron la seguridad de Switch. La compañía consiguió el arresto de varios hackers y frenó las operaciones de diversos grupos, dedicados a la distribución de juegos pirata para la consola híbrida. Asimismo, ha perseguido a quienes diseñan y distribuyen dispositivos para liberar su hardware y ejecutar títulos de formas ilegales.

A finales de agosto, Nintendo logró eliminar 400 repositorios de GitHub donde se distribuían emuladores de su hardware portátil. Ahora, la compañía dio un golpe a quienes venden dispositivos como el MIG Switch, dispositivos similar a un cartucho de Switch que se usa para ejecutar copias ilegales de juegos en consolas liberadas.

La compañía tenía en la mira a un vendedor que distribuía dicho hardware mediante dropshipping. En una tienda online ofrecía unidades de MIG Switch que mandaba desde China a toda Europa. Nintendo presentó una queja ante el Tribunal de Distrito de La Haya, en la que argumentó que dichos dispositivos son ilegales por vulnerar sus derechos de autor y las medidas de seguridad de sus consolas.

Las autoridades de Países Bajos le dieron la razón a Nintendo, por lo que el tribunal concluyó que el “demandado actuó ilegalmente e infringió los derechos de autor de Nintendo”. Como consecuencia, el acusado dejará de vender MIG Switch y “cualquier otro producto que eludiera las medidas de protección tecnológica de Nintendo”.

Nintendo consiguió otra victoria contra los piratas de Switch

Nintendo celebró su victoria y la comparó con la que consiguió en 2010, también en Países Bajos. En ese entonces, presentó quejas contra los distribuidores de R4, una tarjeta para ejecutar copias ilegales de juegos en el Nintendo DS.

“El Tribunal de Distrito de La Haya siguió de cerca el razonamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y reconoció que el objetivo principal de estos dispositivos es sortear las medidas de seguridad que protegen las consolas de videojuegos de Nintendo y los videojuegos originales, permitiendo así el uso de copias no autorizadas de videojuegos de Nintendo”, añadió la compañía.

Nintendo reafirma su lucha contra la piratería

En el mismo comunicado, Nintendo explicó que combatir a los piratas de Switch no sólo se traduce en beneficios para su negocio, pues también es una acción a favor de los desarrolladores de videojuegos de todo el mundo que “dependen de las ventas legítimas de sus juegos”.

La compañía aprovechó la oportunidad para mandar un importante mensaje a sus jugadores: evitar comprar y usar dispositivos que eluden sus medidas de seguridad. De esta forma, contribuirán a mantener la industria en buenas condiciones y se evitarán dolores de cabeza por una mala experiencia.

“El mensaje de Nintendo a los jugadores es que eviten comprar o usar dispositivos o software para eludir las medidas de seguridad, o copias no autorizadas de videojuegos, ya que esto aumenta el riesgo de interferir con la funcionalidad y la experiencia que ofrecen las consolas, videojuegos y sistemas originales de Nintendo”, concluyó la compañía.

Nintendo recomendó a sus jugadores a alejarse de productos pirata

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