Los anuncios fuertes de la temporada de mitad de año suelen estar en las presentaciones como el Summer Game Fest o las de Sony, Microsoft y Nintendo. No obstante, hay otros que se reservan para otras presentaciones, como el del nuevo juego de Star Trek que desarrolla el estudio de Silent Hill 2.

Star Trek no es una franquicia ajena a la industria del videojuego, pero los títulos rara vez están relacionados con estudios ampliamente conocidos. El próximo, sin embargo, correrá por cuenta de Bloober Team.

Fue como parte del IGN LIVE que Paramount dio a conocer que por medio de su naciente estudio de videojuegos Paramount Games Studio se aliaría con el estudio polaco para desarrollar la próxima entrega de la icónica franquicia espacial.

Bloober Team y Paramount están desarrollando una aventura de acción psicológica de Star Trek (imagen: Paramount Games Studio)

“Para Star Trek: Shadow Frontier, era fundamental asociarnos con un estudio que pudiera honrar ese legado y, al mismo tiempo, impulsarlo hacia adelante”, expresó el vicepresidente sénior y jefe de creación y producción de Paramount Games Studio, Shawn Kittelsen. “Confiamos plenamente en la capacidad de Bloober para crear un juego que haga justicia al nombre de Star Trek, aportando algo audaz y novedoso a esta querida franquicia”.

“Como fanáticos de la ciencia ficción de toda la vida, Star Trek siempre ha ocupado un lugar especial en nuestros corazones”, comentó por su parte el jefe de Bloober Team, Piotr Babieno. “Al combinar esa pasión con lo que mejor sabemos hacer, el terror, nos hemos asociado con Paramount para crear algo verdaderamente único: una nueva aventura ambientada en un universo querido, enriquecida con nuestro toque característico de thriller psicológico oscuro”.

¿De qué tratará Star Trek: Shadow Frontier?

Los responsables definen la experiencia como una de acción psicológica que “rinde homenaje a la curiosidad y el valor de la franquicia”.

La aventura traerá de regreso al personaje Ro Laren y lo mejor de todo para los fans veteranos es que también regresará la actriz Michelle Forbes para darle vida una vez más a la teniente y tratarla de encontrar a un viejo colega.

Lo anterior, no obstante, no será sencillo, puesto que a Ro Laren la acecharán visiones y su mente le hará pasar malos momentos que amenazarán su cordura y últimamente el cumplimiento de la misión.

En el trailer de revelación no se mostró mucho gameplay, pero se anticipa que habrá exploración, acertijos, combate y secuencias cinematográficas que recompensan la “paciencia, observación y la toma de decisiones”; además, será posible usar el Tricorder para analizar objetos y el Phaser para resolver acertijos y mantener a los enemigos a raya.

Star Trek: Shadow Frontier debutará en algún momento de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam). Mientras, te dejamos con el trailer de revelación.

¿Imaginabas que Bloober Team alguna vez desarrollaría un juego de Star Trek? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar nuestra cobertura completa del Summer Game Fest 2026 en esta página.

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