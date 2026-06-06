Una nueva compañía surgió hoy en la industria de los videojuegos. Se trata de Paramount Games Studio, división de gaming de la compañía que está por cerrar la adquisición de Warner Bros..

Su primer juego oficial ya se anunció y se trata de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin de PlatinumGames.

A la par, hay información interesante sobre los cambios que hay a nivel de proyectos de desarrollo y uno de ellos involucra al esperado Marvel 1943: Rise of Hydra.

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Amy Hennig será la nueva directora creativa de Paramount Games Studio

De acuerdo con un reporte de Variety, la recién anunciada división de gaming Paramount Games Studio tendrá talento reconocido para sus proyectos en desarrollo.

Uno de los nombres que aparece es el de Amy Hennig, famosa por su trabajo en Legacy of Kain: Soul Reaver y la trilogía original de Uncharted.

De acuerdo con la información, la creativa será la nueva directora creativa de la división. Sin embargo, esto generó dudas respecto a lo que sucederá con el que se supone era su proyecto en desarrollo: Marvel 1943: Rise of Hydra.

El juego tenía una ventana de lanzamiento original para 2025, luego se retrasó a 2026 y la expectativa es que debute en algún momento de 2027.

Amy Hennig sigue sin lanzar un videojuego terminado

¿Qué sucederá con Marvel 1943: Rise of Hydra?

Al respecto, se informa que este proyecto, junto con otro videojuego de Star Wars, ambos en manos de Skydance New Media, siguen en desarrollo.

Al respecto, no se especifica si la partida de Amy Henning tuvo lugar con el desarrollo de Marvel 1943: Rise of Hydra cercano a su final o incluso si el juego ya está terminado.

Este cambio implica una nueva duda en la carrera de Amy Hennig, pues sus últimos proyectos no se concretaron.

Tras dejar Naughty Dog, la creativa participó en el desarrollo de un juego narrativo de Star Wars con nombre clave Project Ragtag con Visceral Games. El estudio cerró en 2017 y con ello canceló su desarrollo.

Desde 2019, Amy Hennig forma parte de Skydance y sus 2 proyectos en desarrollo son Marvel 1943: Rise of Hydra y el mencionado título de Star Wars donde también participa en el desarrollo.

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