La situación se mantiene crítica para muchas compañías en la industria de los videojuegos. Recientemente, se anunció el cierre del estudio creador del aclamado FPS inmersivo Luna Abyss.

El detalle es que este título tiene apenas 30 días que debutó, incluyendo disponibilidad inmediata en XBOX Game Pass.

Al parecer, la crisis de Kwalee Labs, el estudio responsable, fue tal que ni siquiera las buenas críticas y un debut multiplataforma fueron suficientes para salvar a los trabajadores.

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Estudio de Luna Abyss cierra a tan solo 30 días de su estreno

Por medio de un comunicado en su perfil de LinkedIn (vía Kotaku) Hollie Emery, directora general de Kwalee Labs, anunció el despido de todo el personal del estudio y el cierre inmediato de la compañía.

También celebró las buenas críticas que tuvo Luna Abyss en su debut, pero señaló que no fue suficiente para seguir con la operación del estudio:

"Aunque hemos enfrentado muchos desafíos en el camino, ha sido el momento culminante de nuestras carreras, y estamos increíblemente orgullosos de que por fin haya visto la luz (¡gracias a todos los que creyeron en nosotros!).

Desgraciadamente, desde ayer, todo el equipo ha sido despedido; una decisión que estaba completamente fuera de nuestro control. Como resultado, todo el equipo está disponible para trabajar a partir de hoy... Estoy muy orgullosa de lo que pudimos lograr con Luna Abyss, para un equipo tan pequeño, en un género en el que es increíblemente difícil sacar una buena puntuación en las críticas“.

¿Qué es Luna Abyss?

Luna Abyss es un videojuego de acción en primera persona con elementos de exploración y disparos que transporta a los jugadores a una gigantesca estructura subterránea conocida como el Abismo.

En esta aventura de ciencia ficción, los usuarios asumen el papel de Fawkes, un prisionero enviado a investigar los misterios que se ocultan en las profundidades de este enigmático lugar.

A lo largo del recorrido, deberá enfrentarse a criaturas hostiles, superar desafíos ambientales y descubrir los secretos que rodean a una civilización desaparecida.

La propuesta de Luna Abyss combina combates rápidos y movimientos ágiles con una narrativa centrada en el misterio y la introspección.

Mientras desciende por escenarios llenos de ruinas tecnológicas y paisajes surrealistas, el protagonista es guiado por una inteligencia artificial que lo acompaña durante la misión.

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