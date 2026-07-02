No hay traición más asquerosa que la que surge de casa y PlayStation jugó una carta que amenaza con cambiar al gaming para siempre. Sony fijó fecha para la muerte del formato físico: a partir de 2028 no habrá nuevos lanzamientos en disco para sus consolas. Irónicamente, mientras nos arrastra hacia lo digital, “aprovechó” la oportunidad para exponer los peores vicios de este formato con el cierre de la PlayStation Store para PS3 y PlayStation Vita.

PlayStation fija la fecha de muerte del formato físico y recuerda que lo digital también se acaba

Lo sabíamos. Las compañías grandes de videojuegos babeaban por el anuncio oficial de Grand Theft Auto VI y su lanzamiento puramente digital y, en dado caso, una miserable caja con un código de descarga. Las franquicias poderosas son capaces de arrastrar el mercado y, como ejemplo, está la de Rockstar, que dio el banderazo de salida para que otros desarrolladores hicieran lo mismo.

El 1 de julio de 2026 quedará marcado en la historia de los videojuegos. PlayStation anunció que a partir de 2028, todos los juegos de sus consolas que salgan a partir de ese año serán digitales y estarán disponibles en la PlayStation Store. A la par, habrá cajas con códigos en tiendas minoristas.

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La compañía japonesa señaló lo siguiente:

“Ésta es una dirección natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores, ya que la preferencia general por los medios digitales supera con creces a los discos físicos. Esta transición permitirá alinearnos más estrechamente con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar hoy en día”.

No hay que engañarnos. Se trata de un golpe letal para el formato físico, pues PlayStation 5 y, sin duda, PlayStation 6, mueven millones de jugadores en el mundo y la realidad es que sólo una minoría se interesa en tener su juego en un disco y dentro de una caja. Por cada jugador de la vieja escuela que quiera tener una entrega de God of War, Ghost of Yotei, The Last of Us o lo que sea en un Blu-ray, hay cientos de miles o millones a quienes les da igual o tienen cero interés en esas franquicias, y más bien les importan aquellas IP que son tendencia y que, en su mayoría, se venden en digital.

Sin duda, es una noticia terrible, pero lo peor es que el mismo día y a la misma hora, con toda la ironía posible, PlayStation también anunció el cierre de la PlayStation Store para PS3 y PS Vita de forma progresiva a partir de agosto de este año y hasta 2027. En el caso de México, cerrará en agosto.

El sueño de Jim Ryan por fin se hizo realidad y Sony podrá desprenderse de ese pasado glorioso de gaming para abrazar su versión global, gris y conformista. Por un lado, hablan del cambio de tendencias y las linduras del formato digital; por el otro, recuerdan que pueden eliminarlo y sacarlo de circulación cuando les dé la gana, porque lo que realmente estás pagando es la renta de una licencia.

No está de más recordar que hay una gran cantidad de juegos en la PlayStation Store de PS3 y PS Vita que se perderán para siempre, pues no tienen un relanzamiento ni una remasterización, así que esas IP quedarán a expensas de que alguien, algún día, decida lanzar tal o cual juego para plataformas actuales. Si no es así, quedarán en el limbo.

Hay una realidad dolorosa y aplastante para quienes prefieren los juegos en disco

El anuncio de PlayStation es un trago amargo para muchas generaciones de jugadores que, en su momento, disfrutaban el paquete completo. Una caja, portada con arte atractivo, contraportada con imágenes, un instructivo con diseños, historia, recomendaciones, promocionales de otros juegos, etcétera. Nada de eso queda ya; vamos, basta con recordar las excelentes guías de turista de Grand Theft Auto III, Vice City y San Andreas. Todo eso nos lo arrebataron de las manos.

Duele, sí, pero tampoco vamos a ignorar que las tendencias desfavorecen a los gustos de los jugadores de antaño y hay una realidad aplastante.

Hace más de 2' años

En medio del escándalo por la ausencia de un lanzamiento en Blu-ray para GTA VI, el reconocido analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, recordó que 80% de las ventas totales de juegos en PlayStation son digitales, mientras que 90% lo son en XBOX. Esto significa que manufacturar copias físicas, pese a que todavía se cuentan por millones, es un lastre para las compañías de videojuegos que hoy están interesadas en recuperar su inversión lo más pronto posible y recibir ganancias.

De acuerdo con datos de Sony, para el trimestre fiscal que finalizó en marzo de este año, los juegos digitales generaron ingresos por $1500 millones de dólares, mientras que los títulos físicos sólo representaron ganancias de $109 millones de dólares, aproximadamente.

Es ahí donde viene el giro de tuerca y la forma en que PlayStation 一y seguramente XBOX y más adelante Nintendo一 intentarán vernos la cara. El especialista señaló que, por el momento, ninguna empresa quiere perder presencia en las tiendas minoristas, pero esto dará paso a un periodo de transición donde los empaques con un código en su interior se volverán algo común.

Hoy, vivimos en una era en que cualquier caja de supermercado tiene cuantas tarjetas para pago de servicios de streaming y digitales sean posibles. Lo mismo sucederá con los videojuegos, aunque para que el golpe sea menos duro, te darán una cajita con portada y contraportada horribles llenas de detalles legales y advertencias. No te ven como consumidor, sino como delincuente en potencia.

El final de una era

¿Cuál será el impacto? Tras el anuncio, las redes se llenaron de críticas y llamados al boicot, pero lo cierto es que es como nadar contracorriente. La industria nos ha demostrado que es capaz de imponer cuando se necesita hacerlo y en lugar de administrar el declive en el consumo de un formato, simplemente se establece la fecha de muerte de forma tajante.

Hay marcas que son tan populares que pueden dirigir el consumo. La previa al lanzamiento de PS5 vio el polémico aumento de $60 a $70 dólares por copia que pronto muchos adoptaron para la actual generación. Nintendo coqueteó con los $80 dólares de Mario Kart World, pero no funcionó porque hasta su maldad es adorable. Sin embargo, llegó GTA VI con el anuncio de que el cambio hacia lo digital va y nada lo detendrá.

PlayStation ya dio ese paso y reportes señalan que Project Helix, el nuevo XBOX, prescindirá de una unidad lectora de discos. Hace años, Phil Spencer declaró que Microsoft hacía un gran esfuerzo para cumplir con los fans del formato físico, pero advirtió que cada vez era más caro porque las piezas de hardware y la manufactura suben de precio ante la caída en el consumo.

Sony ya no quiere tener nada que ver con los discos

Del lado de Sony, basta con saber que ellos manufacturan cada copia en Blu-ray que corre en sus consolas y si la empresa dice “se acabó”, es que así será. Es difícil si no es que prácticamente imposible que empresas como Samsung, Pioneer, LG o Panasonic sean la solución.

Peor aún, de inmediato regresan los fantasmas de lo que hace más de una década considerábamos una estupidez: las políticas anticonsumidor de XBOX One. Con el final del formato físico y en control absoluto de todo lo digital, PlayStation marcará el final de la compraventa de segunda mano; en el futuro, no cederá un solo centavo a tiendas de retail, así que todo el dinero caerá en sus arcas, y por fin tendrá a su merced al jugador. ¡Su plataforma, sus reglas! La situación no es algo exclusivo de los japoneses; la realidad es que la industria y sus ejecutivos lo desean desde hace años, pero alguien tenía que dar el primer paso.

Hoy, aquella burla que en E3 2013 PlayStation hizo de XBOX One dejó de ser una broma del pasado y se convirtió en la tragedia del presente y la desesperanza del futuro.

Perdió el gaming. ¿Se puede remontar?

Después de tantas malas noticias y tragos amargos, es momento de preguntarnos, ¿hay solución?

Siempre existe la vía legal, pero depende de factores que la convierten en una lucha con tintes épicos y más cercana a lo irreal. El movimiento Stop Killing Games recientemente sufrió un duro revés en la Unión Europea, donde las autoridades concluyeron que no pueden obligar a las empresas de videojuegos a mantener la funcionalidad en línea a perpetuidad, ofrecer modos off line ni permitir que los jugadores tengan servidores privados. Pensar en llevar esa lucha hacia el terreno del formato físico luce aún más complicado.

Claro que existen posibilidades concretas, pero dependen de los infames políticos y servidores públicos. Ahí está California con sus nuevas leyes que obligan a las compañías de gaming a aceptar que en la era digital no te venden nada, que no hay propiedad y que sólo se paga por el goce de una licencia que puede eliminarse, cambiar o ser retirada de la cuenta del usuario cuando quieran. Este tipo de iniciativas y sus efectos legales pueden cambiar tanto como el partido en el poder, así que nada puede considerarse un logro a largo plazo.

¿Se acabó el formato físico? No totalmente, y digamos que hay una pequeña luz de esperanza, pero no para que todo se mantenga igual. En caso de que PlayStation y XBOX decidan ofrecer por separado un lector de disco, como el que Sony puso en el mercado cuando lanzó el PS5 Slim, habrá terreno para que empresas como Limited Run Games y similares ofrezcan la ansiada versión física de un juego.

El mayor problema es que los límites de esta idea se muestran de inmediato. Si pensamos en los costos de licencia, queda claro lo difícil que será que los juegos del momento incluyan esa opción, así que la cantidad de lanzamientos físicos disponibles por esta vía disminuirá de forma dramática. Podría suceder algo similar a la industria de la música con los vinilos, donde hay pocas copias y los precios son elevados. Bajo esta premisa, podría existir la posibilidad de tener una copia física legal hecha por un tercero, pero será muy cara porque apuntará a un nicho que dejó de interesar a la industria. Lamentablemente, el panorama es desalentador.

Sería una solución, pero es cada vez más un sueño que no se hará realidad

Del sueño a la pesadilla

En años recientes publicamos muchos contenidos avisando sobre lo que estaba en camino y hoy es una realidad que marcará el antes y el después de esta forma de entretenimiento con la que crecimos. La industria es dinámica, pero hoy la atención está en todo menos en el juego como obra creativa.

La muerte del formato físico y la trampa que representa el formato digital quedaron de manifiesto en el comunicado de PlayStation y no habrá marcha atrás. Te invitamos a hacer un ejercicio reflexivo sobre tu paso por el gaming y analizar todo lo que las compañías nos han quitado dentro de nuestra experiencia de juego a lo largo de los años para reducir la relación con el usuario y aumentar la monetización de la forma más lineal y desangelada posible.

Tal vez sea romanticismo o nostalgia, pero la realidad es que disfrutamos el gaming con todo los sentidos desde antes de encender la consola o la PC y empezar a jugar.

¿Qué opinas sobre la decisión que tomó PlayStation? ¿Qué harás con tus copias físicas y cómo te preparará para el apocalipsis de este formato?

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