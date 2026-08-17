Hayden Panettiere, actriz conocida por Héroes, Scream y Malcolm el de en medio, falleció este fin de semana los 36 años. Su padre, Alan Panettiere, dio a conocer la noticia en un comunicado que conmocionó a toda la industria del entretenimiento.

La también cantante y modelo inició su carrera en 1994, a muy temprana edad, y pronto encontró oportunidades en la televisión y el cine. Tras su partida, Panettiere fue recordada por diversas celebridades de Hollywood y sus fans en todo el mundo.

Los jugadores y amantes de la cultura pop también celebraron su legado, ya que Panettiere tuvo la oportunidad de formar parte de franquicias como Until Dawn y Kingdom Hearts.

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Lo que sabemos del fallecimiento de Hayden Panettiere

La noticia sobre el fallecimiento de la actriz empezó a circula en la noche del domingo, 16 de agosto. Alan Panettiere compartió un comunicado con ABC News para confirmar el fallecimiento de su hija de 36 años, sin revelar información sobre las causas ni las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con los detalles más recientes sobre el caso, el Departamento de Policía de Greenville, Estados Unidos, atendió un reporte de emergencias sobre una mujer que permanecía inmóvil. Luego de una inspección, se confirmó que era Hayden Panettiere.

Actualmente, las causas del fallecimiento de la actriz siguen siendo un misterio y ya hay una investigación al respecto. En las redes sociales se ha especulado con posibles problemas de salud mental, provocados por una depresión posparto, la pérdida de familiares cercanos, problemas con el alcohol y traumas vividos dentro de la industria del entretenimiento.

Hayden Panettiere tuvo una extensa carrera en la televisión, con series como Nashville, Héroes y American Dad. Uno de sus papeles más recordados es el de Jessica, personaje de Malcolm el de en medio. La actriz también destacó en el cine con producciones como Scream IV, Bichos: Una aventura en miniatura y Scream VI, donde regresó a su papel de Kirby Reed.

Hayden Panettiere es recordada por muchos por su papel de Jessica en Malcolm el de en medio

El paso de la actriz por la industria de los videojuegos

Hayden Panettiere tuvo una breve carrera en la industria de los videojuegos. En las primeras entregas de Kingdom Hearts, la popular saga RPG de Square Enix y Disney, tuvo la oportunidad de dar voz a Kairi, uno de los personajes principales en Kingdom Hearts, Kingdom Hearts II y Kingdom Hearts Birth by Sleep.

La actriz volvió a colaborar con Square Enix en Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, título donde prestó su voz a Xion. Otro de sus juegos más recordados es Until Dawn, juego de terror de Supermassive Games, donde interpretó a Samantha, mejor conocida como Sam.

Panettiere no sólo interpretó la voz del personaje, pues también fue modelo para definir sus rasgos faciales. En las redes sociales, los fans de ambas franquicias recordaron con cariño a la actriz y le desearon paz en su descanso final.

La actriz dejó un legado en la industria de los videojuegos

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