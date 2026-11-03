La espera por Grand Theft Auto VI fue muy extensa, pues tuvieron que pasar 13 años para que finalmente estuviéramos en la antesala de su lanzamiento oficial. A veces, olvidamos el hecho de que, por desgracia, muchos fanáticos que deseaban jugar la nueva entrega fallecieron en el camino y jamás tendrán la oportunidad de revisitar Vice City.

Ese es el caso de Jerry Fort, un joven de apenas 25 años que sufría una grave enfermedad pulmonar. Su historia se hizo viral a mediados de este año después de que expresó públicamente su deseo de sobrevivir suficiente para jugar el próximo título de Rockstar Games. Tristemente, a inicios de esta semana se confirmó su fallecimiento.

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La comunidad se une para apoyar a jugador enfermo que quería jugar Grand Theft Auto VI

A principios de agosto de este año hablamos del caso de Jerry Fort, un entusiasta de la música y los videojuegos que ganó visibilidad bajo el alias Void Only. En una serie de videos que publicó en su cuenta personal de TikTok, el fanático de la serie Grand Theft Auto expuso su historia y reveló que fue hospitalizado.

El joven sufría una peligrosa enfermedad pulmonar intersticial desde los 17 años, un mal que se intensificó en los meses recientes. En uno de los videos, explicó que necesitaba un trasplante de pulmón para tener una oportunidad de sobrevivir. El problema es que sus pulmones estaban adheridos a su pared torácica, lo que complicaba el procedimiento médico.

Jerry Fort expresó públicamente su deseo de jugar GTAVI, e incluso se burló de los numerosos retrasos que sufrió el juego a manos de Rockstar Games. Sus ganas de experimentar de primera mano la aventura de Jason y Lucía no pasaron desapercibidas por la comunidad.

En la sección de comentarios, muchos jugadores mostraron su apoyo a Void Only y le animaron a seguir con su lucha. En paralelo, la madre del joven creó una campaña de GoFundMe para financiar el trasplante y los gastos inherentes de la recuperación. La fanaticada respondió al llamado.

La iniciativa fue un éxito, y se reunieron más de $50,000 USD en donaciones en cuestión de días. Lamentablemente, este entusiasta de los videojuegos perdió la batalla y falleció pocos días del lanzamiento oficial del videojuego que tanta esperaba con ilusión.

Jerry Fort perdió la vida tan sólo 3 semanas antes del lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI

Fallece Jerry Fort, joven con enfermedad terminal que esperaba el debut de GTAVI

En septiembre, pocas semanas después de que el caso se hizo viral en redes sociales gracias a la cobertura de los medios de comunicación y los esfuerzos de la comunidad, Void Only finalmente recibió su trasplante de pulmón; sin embargo, diversas complicaciones le provocaron pérdida de movilidad.

El pasado 2 de noviembre de 2026, su hermana brindó una actualización y confirmó el triste fallecimiento de Jerry Fort. A través de un breve video, la hermana explicó lo que sucedió y aprovechó la oportunidad para expresar su profundo agradecimiento a todas las personas que financiaron su tratamiento y le brindaron apoyo.

Lo que hace que este caso resulte tan desgarrador es que Void Only perdió la lucha contra su enfermedad tan sólo 3 semanas antes del lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI. En la sección de comentarios, muchos jugadores enviaron sus condolencias y lamentaron que el joven se perdiera el debut de GTAVI.

“Espero que Rockstar Games le rinda homenaje en Grand Theft Auto VI”, dijo una persona. “Faltaban 17 días, ¿por qué tuvo que irse? Casi llega a ver el lanzamiento de GTA VI, el 19 de noviembre estaba tan cerca. Seguí su trayectoria desde el principio y le iba muy bien. No puedo creerlo. Que descanse en paz y vuele alto”, dijo otra.

Uno de los grande sueños de Void Only era jugar GTAVI

Lamentablemente, el caso de Jerry Fort no es único en su tipo. En septiembre, también conocimos la historia de un padre de familia que fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4 y que temía no llegar al lanzamiento del videojuego de Rockstar Games.

Descanse en paz, Void Only.

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