Los jugadores japoneses siguen demostrando cuáles son los videojuegos que esperan con mayor emoción. Una nueva encuesta de Weekly Famitsu reveló que The Legend of Zelda: Ocarina of Time continúa en la cima del ranking, aunque la competencia por el primer puesto sigue bastante reñida.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele mostrar preferencias diferentes a las de Occidente. Por ello, los rankings de la popular revista permiten conocer qué franquicias generan mayor expectativa entre los jugadores de ese territorio y cómo cambian sus intereses con el paso de las semanas.

En esta ocasión, los votos se recibieron entre el 14 y el 20 de octubre. Los resultados mantienen a Nintendo Switch 2 como protagonista de la clasificación, con 6 juegos dentro del Top 10, mientras que PlayStation 5 consiguió 3 lugares y Nintendo Switch obtuvo 1.

¿Cuáles son los juegos más esperados del momento?

Llegó la hora de conocer las preferencias de los jugadores japoneses. Esta semana, la consola híbrida de Nintendo volvió a superar a sus competidoras en cantidad de títulos dentro del ranking, aunque varios proyectos de PlayStation también consiguieron posiciones importantes.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

[Switch 2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Switch 2] Pokémon Winds/Waves [PS5] Persona 4 Revival [PS5] Persona 6 [PS5] Final Fantasy VII Revelation [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Grand Theft Auto 6 [Switch] Dragon Quest Monsters: The Withered World [Switch 2] Xenoblade Genesis [Switch 2] Professor Layton and the New World of Steam

Zelda conserva el liderato y Pokémon sigue al acecho

Como pudiste observar, The Legend of Zelda: Ocarina of Time volvió a conseguir el primer puesto. El clásico de Nintendo lleva varias semanas dominando la encuesta y su permanencia en la cima confirma el enorme interés que despierta la aventura de Link entre los jugadores, quienes podrán disfrutar el juego a partir del 5 de noviembre.

Por otro lado, el segundo lugar fue para Pokémon Winds/Waves, los próximos juegos principales de la popular franquicia de The Pokémon Company. Ambas entregas están previstas para 2027 y llegarán a Nintendo Switch 2.

Finalmente, el tercer puesto quedó en manos de Persona 4 Revival, que llega el 18 de febrero de 2027. El remake desarrollado por ATLUS continúa despertando interés entre los fans de los JRPG, mientras que el próximo capítulo principal de la franquicia también se mantiene entre los favoritos.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? ¿Crees que Pokémon Winds/Waves finalmente conseguirá destronar a Zelda? Cuéntanos en los comentarios.

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