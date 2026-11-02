Grand Theft Auto VI está más cerca que nunca, pues su lanzamiento oficial tendrá lugar en un par de semanas. La espera de más de 10 años está por terminar, pero aun así hay quienes están desesperados y harían casi cualquier cosa con tal de visitar Leonida y Vice City lo antes posible.

No exageramos: de acuerdo con una encuesta reciente, cientos de jugadores de Estados Unidos confesaron estar dispuestos a abandonar sus mascotas y renunciar muchos de sus hábitos con tal de probar GTAVI antes de su lanzamiento oficial.

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Fans harían grandes sacrificios con tal de jugar Grand Theft Auto VI lo antes posible

Grand Theft Auto VI debutará el próximo 19 de noviembre de 2026, así que faltan aproximadamente 3 semanas para el lanzamiento del que fácilmente es uno de los videojuegos más esperados de toda la historia. Tristemente, y a diferencia de muchos estrenos recientes, no habrá un periodo de acceso anticipado.

Esto quiere decir que los jugadores deberán esperar hasta el debut oficial para empezar a jugar, aunque los usuarios de Nueva Zelanda podrán unirse a la diversión muchas horas antes gracias a su horario. Pero, ¿qué sucede con el resto del mundo? Al menos en Estados Unidos, muchas personas harían casi cualquier cosa para empezar su aventura lo antes posible.

La compañía de tecnología y medios digitales Unwind Media encuestó a más de 1300 jugadores a lo largo y ancho de Estados Unidos para saber qué estarían dispuestos a abandonar para jugar con antelación el nuevo sandbox de Rockstar Games. Las respuestas son, cuanto menos, curiosas.

La investigación reveló que casi 10% de los jugadores estadounidenses que tienen mascotas estarían dispuestos a renunciar a ellas a cambio de jugar GTAVI una semana antes de su estreno oficial. Ese porcentaje aumenta a 13% entre el grupo de personas que ya reservaron alguna de las versiones del juego.

Decirle adiós a tu perro o gato para jugar Grand Theft Auto VI antes del lanzamiento es un sacrificio monumental, pero no es el único. Los resultados revelaron que 25% de las mujeres y 19% de los hombres renunciarían a las relaciones amorosas durante un mes entero con tal de tener una copia del juego 7 días antes de su debut oficial.

En total, más de 20% de las personas encuestadas estarían dispuestas a abandonar ese tipo de interacciones con su pareja si eso significa que podrán explorar el videojuego de Take-Two Interactive lo antes posible. Y sí, esa cifra sube a 32% entre los usuarios que ya reservaron el título en PS5 o XBOX Series X|S.

Cientos de jugadores están dispuestos a abandonar a sus mascotas para jugar Grand Theft Auto VI lo antes posible

Muchas personas planean pedir vacaciones para el lanzamiento de GTAVI

La encuesta reveló que 53% de las personas renunciarían a las bebidas alcohólicas, 43% dejaría de fumar y más de 40% le diría adiós a la comida rápida o las redes sociales con tal de tener la oportunidad de visitar Vice City un par de días antes del 19 de noviembre de 2026.

Curiosamente, el uso de smartphones está entre los hábitos más difíciles de abandonar, pues sólo 16% de los fanáticos entrevistados afirmaron que estarían dispuestos a decirle adiós a sus teléfonos inteligentes.

Sobra aclarar que son respuestas hipotéticas a una situación que claramente no sucederá. Aun así, es muy divertido conocer los sacrificios que están dispuestos a hacer los jugadores para jugar Grand Theft Auto VI una semana antes de su debut. Y sí, toda esta situación demuestra el enorme entusiasmo que existe alrededor de este proyecto.

La encuesta reveló que hasta 62% de los jugadores tienen la intención de tomarse un tiempo libre de sus trabajos para disfrutar GTAVI durante el lanzamiento. Lo anterior no es descabellado, pues un informe previo pronosticó que 1.5 millones de estadounidenses pedirán vacaciones para no perderse el estreno.

Esta situación sería catastrófica para la economía local, pues se espera que la productividad disminuya y haya pérdidas de hasta $1000 millones de dólares durante el debut del videojuego de mundo abierto.

Muchas personas planean faltar al trabajo para jugar GTAVI durante el lanzamiento

Pero cuéntanos, ¿qué estarías dispuesto a hacer para jugar el sandbox antes de su estreno? Déjanos leerte en los comentarios.

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