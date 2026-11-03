Como si su actual crisis no fuera suficiente, XBOX está en medio de una fuerte polémica que involucra a Asha Sharma y demás figuras de liderazgo de la industria. Todo está relacionado con la repentina salida de Helen Chiang, quien abandonó la división de videojuegos tras una carrera de 21 años en Microsoft.

En un comunicado reciente, Chiang respondió a los rumores y ñas especulaciones sobre su salida de la compañía, y denunció la falta de claridad por parte de la directiva de XBOX. Ante eso, Shannon Loftis, otra veterana que trabajó durante décadas en Microsoft, lanzó una dura crítica contra XBOX y su liderazgo actual.

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Shannon Loftis arremete contra XBOX y el liderazgo de Asha Sharma

XBOX está en medio de una reestructuración para encontrar un punto de equilibrio y convertirse en un negocio verdaderamente rentable para Microsoft. Esta transformación está a cargo de Asha Sharma, quien ha tenido que tomar decisiones complicadas para cumplir su objetivo, como hacer importantes recortes y despedir a cientos de trabajadores.

Como parte de este reinicio, la jefa de XBOX nombró a Helen Chiang como la primera directora de operaciones de la marca. Sin embargo, sólo permaneció en el puesto durante 3 meses, pues abandonó abruptamente la compañía a finales de octubre.

Sharma no dio mayores explicaciones al respecto, pues sólo agradeció a Chiang por su trabajo. Esto generó especulaciones sobre que la directiva había violado las políticas internas de Microsoft y estaba vinculada con supuestas filtraciones. Ante la falta de explicaciones oficiales, Chiang salió a su defensa e insinuó que la directiva actual de XBOX es injusta.

Ahora, Shannon Loftis, quien pasó 29 años en Microsoft y XBOX, lanzó una dura crítica a la administración actual de la división de videojuegos. En declaraciones recientes, demostró su apoyo incondicional a Chiang y aseguró que XBOX es prácticamente “un circo” por todo lo que está pasando.

Loftis criticó las acciones de Sharma y demás directivos de la marca, pues considera que han perdido la moral y la transparencia en su gestión. Desde su perspectiva, Sharma tuvo que perseguir a quien hizo las supuestas filtraciones y no hacer que Chiang pagara los platos rotos.

“Equipo Helen hasta el final. La ‘filtración’ en sí (de información falsa, ¿con qué propósito? Especulemos todos sobre quién tomó esa decisión) demuestra la pérdida de carácter moral y de ‘claridad’ en el liderazgo de Xbox”.

“Un verdadero equipo directivo habría perseguido sin descanso al ‘filtrador’ y habría tomado las medidas apropiadas, porque los ‘asuntos confidenciales de personal’ en realidad son motivo de demandas por difamación. Es un circo ahí arriba y siento muchísimo por cualquiera que todavía tenga que lidiar con eso”, señaló Loftis.

Shannon Loftis lanzó una dura crítica contra XBOX y Asha Sharma

XBOX se mantiene en silencio tras la polémica

Helen Chiang denunció un trato injusto e intentó limpiar su imagen, pero XBOX permanece en silencio. Por ahora, no ha anunciado qué ocurrirá con el puesto de director de operaciones, ya que no ha nombrado a un sustituto para tomar el lugar de Chiang.

Inicialmente, se especuló que varios directivos de XBOX se encargarían de las responsabilidades del puesto, pero no hay nada claro por ahora. Asha Sharma no ha respondido a las acusaciones de Chiang, lo que genera dudas sobre lo que realmente está ocurriendo dentro de la compañía.

Esta polémica se suma a una larga lista de problemas que XBOX debe solucionar a corto y mediano plazo. Por ahora, sabemos que Sharma planea al menos otras 2 rondas de despidos que afectarán a toda la división de videojuegos.

La crisis en XBOX continúa, a pesar de los cambios que ha hecho Asha Sharma

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