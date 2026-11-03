Es difícil creerlo, pero Grand Theft Auto VI debutará en unos días y por fin podremos disfrutarlo en PS5 y XBOX Series X|S. Rockstar Games quiere que todos los fanáticos de la franquicia estemos listos para jugarlo en cuanto esté disponible el próximo 19 de noviembre, así que esta mañana reveló todos los detalles sobre su precarga.

Descargar el juego de forma anticipada nos ayudará a no perder tiempo el día de su lanzamiento. Debemos hacer algunos preparativos importantes, ya que GTAVI será un juego enorme y pesará bastante. Así que es un buen momento para hacer espacio en nuestra consola.

Por medio de un comunicado, Rockstar confirmó la fecha en que iniciará la precarga de GTAVI, su peso exacto y, además, confirmó que nos consentirá con varios regalos durante el día de lanzamiento.

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¿Cuándo iniciará la precarga y pesará GTAVI en PS5 y XBOX Series X|S?

Millones de jugadores hemos esperado más de una década para poder disfrutar la aventura de Lucia Caminos y Jason Duval. Para no perder ni un minuto el próximo 19 de noviembre, lo mejor es precargar GTAVI, principalmente porque será un juego bastante pesado que tardará en descargarse en nuestro PS5 o XBOX Series X|S.

Rockstar Games confirmó que la precarga del juego iniciará el próximo martes 10 de noviembre, para todos los fans que ya apartaron su copia digital de GTAVI. Si eres usuario de PS5, podrás descargar el título a partir de la medianoche de ese día, hora local de tu ciudad.

La precarga para los usuarios de XBOX Series X|S comenzará a nivel mundial el mismo día a las 00:00 GMT, que se traducen a las 6:00 AM, hora de la Ciudad de México. Ahora bien, tu situación es diferente si adquiriste una copia física de GTAVI con código descargable.

La compañía confirmó que el juego llegará a las tiendas físicas el próximo 12 de noviembre, es decir, 1 semana antes del estreno. Gracias a esto, también tendrás el tiempo suficiente para hacer la precarga del título y disfrutarlo en el primer minuto que esté disponible.

En ambos casos, es muy importante que tengas libre el espacio suficiente para poder descargarlo. Rockstar Games confirmó que GTAVI pesará hasta 212 GB, cifra que variará poco dependiendo de tu consolas. “Asegúrate de tener suficiente espacio para comenzar la precarga lo antes posible”, fue la recomendación que hizo el estudio a sus jugadores.

La precarga de Grand Theft Auto VI iniciará la próxima semana

¿Cómo activar la precarga automática de GTAVI?

Ya sea que vayas a jugar el título en PS5 o XBOX Series X|S, puedes activar la precarga automática en tu consola para evitarte largas esperas y un mal rato el día de lanzamiento. Para ello, sólo debes configurar tu consola, tener las actualizaciones automáticas activadas y usar ya sea el modo reposo o suspensión. A continuación, te detallamos el proceso en cada sistema:

Activar precarga automática de GTAVI en PS5:

En el Inicio de tus juegos, selecciona Biblioteca de juegos y, luego, selecciona tu juego reservado. Aparecerá un temporizador que cuenta hasta el lanzamiento del juego. Selecciona el temporizador. Aparecerá una lista de contenido que se incluye con tu juego reservado. Si la casilla de verificación junto al contenido está seleccionada, la descarga automática está activada. Desmarca la casilla de verificación junto al contenido para el que deseas desactivar la descarga automática y, luego, selecciona Aceptar. Para hacer la precarga automática, los jugadores deben tener habilitadas las descargas automáticas y su consola debe estar encendida o apagada en modo de reposo.

Activar precarga automática de GTAVI en XBOX Series X|S:

Puedes hacer un seguimiento de los juegos pedidos anticipados, y de cualquier otra cosa que hayas comprado a través de Microsoft Store, iniciando sesión en tu cuenta de Microsoft. Desde allí, selecciona la pestaña Pago y facturación A continuación, selecciona Historial de pedidos. Esta página te permite ver y administrar fácilmente tus pedidos anticipados en un solo lugar. Para hacer la precarga automática, los jugadores deben tener las actualizaciones automáticas activadas y su consola debe estar encendida o en modo de suspensión.

Precarga de GTAVI incluye un regalo

Además de los detalles sobre la precarga del esperado juego, Rockstar también anunció que nos ofrecerá varios regalos el día de lanzamiento. Ofrecerá sin costo y en formato digital un póster imprimible de la portada de GTAVI y un mapa de Leonida.

Comúnmente, estos coleccionables se incluían en las versiones físicas de los juegos de la saga, pero Rockstar Games decidió ahora entregarlos sin costo como recompensas digitales.

Los fans de hueso colorado también podrán conseguir una edición física del póster; sin embargo, Rockstar únicamente la venderá en su tienda por $0.99 USD. También la obsequiará a quienes hagan cualquier compra en la Rockstar Store.

La cuenta regresiva para disfrutar GTAVI en consolas ya inició

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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