El anuncio de PlayStation sobre la muerte del formato físico generó terror entre los jugadores. Aunque será hasta 2028 cuando Sony no lance más discos para sus consolas impactando inevitablemente al mercado, algunos temen que estudios y editores decidan no sacar sus juegos en físico antes.

Tal es el caso de Halo: Campaign Evolved, que también saldrá en PS5 y recientemente Halo Studios respondió sobre lo que sucederá con la edición física.

¿La caja tendrá un disco o será un código de descarga?

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Halo Studios revela lo que sucederá con la edición física de Halo: Campaign Evolved

Tal parece que una de las preguntas generales para cada proyecto en desarrollo es si tendrá edición física y si esta incluirá un disco, tarjeta de datos o solo un código para descarga.

En medio de la polémica que se generó por los anuncios de PlayStation y GTA VI, Halo Studios respondió a esta cuestión en un apartado de preguntas y respuestas para quienes esperan el remake del icónico juego de XBOX.

Al respecto, el equipo de desarrollo aseguró que Halo: Campaign Evolved tendrá un disco en su edición física para PS5 y Xbox Series X. El estudio señaló que los jugadores que adquieran el remake en este formato obtendrán un Blu-ray con el juego dentro de la caja, así que no habrá un infame código de descarga.

Halo: Campaign Evolved drops this month 🔥



Learn what to expect from launch in our latest Q&A:

✅ Physical discs

✅ Machinima mode

✅ Handheld optimized

✅ Classic physics



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¿Qué es Halo: Campaign Evolved? Todo lo que sabemos

Halo: Campaign Evolved es un remake y reinterpretación completa de la campaña del primer Halo: Combat Evolved, desarrollada en Unreal Engine 5 con el objetivo de modernizar la experiencia sin perder la esencia del clásico de 2001.

Además de dar un nuevo estilo a todos los niveles originales, incluirá mejoras jugables inspiradas en entregas posteriores de la franquicia, como nuevas armas, la posibilidad de abordar vehículos enemigos, controles más ágiles y ajustes de calidad de vida para hacer el combate más dinámico.

También incorporará Operación: METEORITE, un nuevo arco narrativo de 3 misiones protagonizado por el Master Chief y el sargento Johnson, situado un año antes de los acontecimientos del juego original.

El lanzamiento de Halo: Campaign Evolved está programado para el 28 de julio de 2026 en Xbox Series X|S, PC, Steam y PlayStation 5, con acceso anticipado desde el 23 de julio para quienes adquieran las ediciones Premium o Coleccionista.

El juego ofrecerá juego cruzado, progresión compartida entre plataformas y estará disponible desde el primer día en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

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