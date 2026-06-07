Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution fueron 2 de los grandes protagonistas de la presentación en vivo de XBOX. Ya sabemos que llegarán a los ecosistemas de Microsoft en consolas y PC, pero los fanáticos de PlayStation 5 se preguntan si algún día estarán disponibles para más plataformas.

El XBOX Games Showcase 2026 del domingo 7 de junio estuvo repleto de grandes sorpresas, anuncios emocionantes y viejos conocidos que regresan. Los jugadores estaban curiosos por saber cómo Microsoft manejaría uno de los temas de discusión más polémicos de los últimos meses: la exclusividad.

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Es oficial: Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos permanentes

Durante la presentación en vivo, se confirmó que, efectivamente, habrá algunos títulos que solamente llegarán a Xbox Series X|S y PC. Pero, ¿serán exclusivos temporales? Microsoft ya dio una respuesta oficial.

El primer juego es Gears of War: E-Day, la más reciente entrega de la franquicia que funge como precuela. Durante el evento pudimos ver un avance extenso que mostró gameplay por primera vez, así como un segmento especial que profundizó en muchos más detalles.

Lo interesante es que el título de The Coalition será un exclusivo de consolas, lo que significa que solamente estará disponible para Xbox Series Series X|S y PC el próximo 6 de octubre de 2026.

El siguiente título que sigue la misma tendencia es Clockwork Revolution, el ingenioso FPS de inXile que reapareció con un avance lleno de acción y humor absurdo. Al final, se dio a conocer que estará disponible en 2027 para y PC las consolas de XBOX, sin un lanzamiento previsto para otras plataformas.

Ahora bien, ¿tanto Gears of War: E-Day como Clockwork Revolution permanecerán como exclusivos permanentes en consolas? En efecto, se espera que estos títulos nunca den el salto a PlayStation 5.

Así lo confirmó Microsoft en su blog oficial. En su comunicado, la compañía reafirmó que ambos juegos no serán exclusivos temporales, así que sólo estarán disponibles para Xbox Seris X|S y PC. Eso sí, los títulos anunciados previamente como multiplataforma continuarán sin cambios y llegarán a los ecosistemas de la competencia.

“Como parte de nuestro enfoque en el regreso de XBOX, también anunciamos que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de XBOX. No se trata de exclusivas temporales. Los juegos ya anunciados para lanzamientos multiplataforma mantendrán ese plan; estamos comprometidos a invertir en XBOX y a impulsar su crecimiento tanto en consola como en otras plataformas”, comentó la compañía.

Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán juegos exclusivos de Xbox y jamás llegarán a PS5

Hay más juegos multiplataforma de XBOX en camino a PS5 y Nintendo Switch 2

Estos anuncios resultarán poco sorprendentes para los fans, pues están en sintonía con las declaraciones recientes de Asha Sharma, la nueva jefa de la división de videojuegos de XBOX. Esta semana, aseguró que una plataforma “debe tener contenido exclusivo”, pero también sugirió que algunos de sus juegos first-party aún llegarán a otros ecosistemas.

“Queremos que las personas elijan a XBOX por sus excelentes juegos y experiencias. Eso también significa ofrecerles algo que fue creado específicamente para XBOX. Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de consola”, comentó Sharma en un post en redes sociales.

Si bien los títulos de The Coalition e inXile brillarán por su ausencia en los ecosistemas de la competencia, durante el evento en vivo se confirmó que otros títulos first-party están en camino a otras consolas.

Además de Halo: Campaign Evolved y Fable (que ya sabíamos que tendrían un lanzamiento multiplataforma), durante el XBOX Games Showcase 2026 se confirmó que State of Decay 3 estará disponible para PS5. Senua, la más reciente entrega de la saga Hellblade de Ninja Theory, también se lanzará para el ecosistema de Sony.

A pesar de que Gears of War será exclusivo, Halo: Campaign Evolved y más juegos sí llegarán a PS5

Call of Duty: Modern Warfare 4 y Spyro: A Realm Beyond llegarán a Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC.

Pero dinos, ¿qué opinas de la estrategia de la compañía? Déjanos leerte en los comentarios.

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