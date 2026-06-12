Grand Theft Auto VI es el juego más esperado del año y ocupa un lugar privilegiado en nuestra lista de deseos. Millones de jugadores esperamos noviembre con ansias para sumergirnos en el título de Rockstar Games y pasar la mayor parte de nuestro tiempo en él.

Pocos estudios se atreven a competir contra este gigante, así que han hecho todo lo posible para evitar que sus próximos juegos debuten en noviembre. Y esto ha provocado que el calendario de estrenos esté saturado para septiembre y octubre.

Asobo Studio tomó esta precaución con Resonance: A Plague Tale Legacy, su nuevo juego que debutará a finales de agosto. La compañía decidió alejarse de GTA VI, pero con un plan bien trazado para brillar meses después, incluso cuando el título de Rockstar ya esté disponible.

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Asobo Studio cree que la calidad es la respuesta a GTA VI

El calendario de videojuegos ya está saturado para los próximos meses. Todos los estudios rehúyen de GTA VI, pues saben bien que acaparará nuestro tiempo y carteras a finales de 2026 y principios de 2027. En declaraciones recientes, Asobo Studio confirmó que tomó precauciones desde que inició la producción de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Eric Chort, productor de la nueva entrega, confirmó que todos los estudios tiene la mirada puesta en GTA VI, que describió como un “ogro” por ser el más grande de toda la industria. Como muchas otras compañías, Asobo Studio decidió alejarse de noviembre, pero con un objetivo en mente: que su nuevo juego destaque entre la oleada de estrenos que viene en camino.

“Todos los estudios del mundo estaban pensando en ello. Cuando sabes que GTA está por llegar, sabes que, en términos de marketing, en términos de jugadores, en términos de tiempo para jugar, GTA es como el ogro, es el más grande", explicó el desarrollador. “Así que intentas adaptarte, intentas evitarlo. Pero este año vemos que sólo hay buenos juegos o, al menos, muchos juegos buenos”.

La estrategia del estudio se reduce a apostar por la calidad y hacer el mejor juego posible. De esta forma, llamarán la atención en los meses venideros y, con suerte, Resonance: A Plague Tale Legacy se mantendrá vigente incluso con GTA VI ya en el mercado.

El nuevo A Plague Tale apostará por la calidad para no quedar opacado

“Así que pensamos: bueno, así es la industria, y tratamos de hacer el mejor juego posible. Como estudio, esto es lo mejor que se puede hacer”, añadió Chort. “Intentas crear el mejor juego posible con lo que tienes, el más auténtico. Deja que tu identidad lo haga diferente; intenta que sea distinto a todos los demás. Después de eso, habrás hecho lo mejor que pudiste y ya verás. Pero sin duda es un año extraño para salir al mercado”.

El miedo a GTA VI satura el calendario de videojuegos

Nuestras carteras difícilmente resistirán los próximos meses, que ya están saturados de videojuegos muy esperados. Especialmente, septiembre y octubre están repletos de lanzamientos importantes pues, como lo mencionamos, todos los estudios quieren evitar a GTA VI.

El Summer Game Fest 2026 y demás eventos confirmó aún más títulos para dichos meses. Además, aún hay juegos muy importantes que llegarán este año y aún no tienen fecha de estreno, como el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Duskbloods y más. Abajo está la lista de estrenos que debutarán poco antes que GTA VI.

El juego de Rockstar provocó un saturamiento de lanzamientos

The Blood of Dawnwalker ― 3 de septiembre

Halloween: The Game ― 8 de septiembre

Marvel’s Wolverine ― 15 de septiembre

RuneScape: Dragonwilds ― 15 de septiembre

Warhammer 40,000: Dawn of War IV ― 17 de septiembre

Trails in the Sky 2nd Chapter ― 17 de septiembre

Fire Emblem: Fortune’s Weaver ― 17 de septiembre

Dune Awakening ― 22 de septiembre

Control Resonant ― 24 de septiembre

Silent Hill: Townfall ― 24 de septiembre

Onimusha: Way of the Sword ― 25 de septiembre

Minecraft Dungeons II ― 29 de septiembre

Rayman Legends Retold ― 1 de octubre

Dynasty Warriors ― 1 de octubre

Ace Combat 8: Wings of Theve ― 2 de octubre

Gears of War: E-Day ― 6 de octubre

Star Wars: Galactic Racer ― 6 de octubre

Planet Zoo 2 ― 13 de octubre

Valor Mortis ― 13 de octubre

Castlevania Belmont’s Curse ― 15 de octubre

Nintendo Switch Sports Resort ― 22 de octubre

Final Fantasy Resonance ― 22 de octubre

Call of Duty: Modern Warfare 4 ― 23 de octubre

Phantom Blade 0 ― 29 de octubre

No Rest for the Wicked ― en algún momento de octubre

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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