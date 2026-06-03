God of War Laufey emocionó a propios y extraños con su primer y extenso trailer que se compartió al final del State of Play de mayo, pero su existencia estuvo lejos de ser una completa sorpresa. Esto lo decimos porque la idea general de este spin-off se filtró semanas antes en Internet.

Por supuesto, en aquel momento era imposible saber con certeza si los informes relacionados con la nueva entrega de la saga de PlayStation eran ciertos. Pero ahora que Santa Monica Studio finalmente levantó el telón y compartió muchos detalles sobre el proyecto, ya sabemos que el rumor fue, en su inmensa mayoría, verdad.

En teoría, la revelación oficial de God of War Laufey también implica que el resto de la filtración es precisa. En ese caso, Faye no será la única protagonista y es probable que en algún momento de la campaña podamos jugar con otro personaje que tuvo un rol muy importante en el aclamado título de 2022.

Aunque la información aún no está confirmada, adelantamos que el rumor podría arruinar una de las grandes sorpresas de la aventura.

Video relacionado: God of War: Sons of Sparta: ¿es tan malo como dicen?

Tyr y Excalibur aparecerían en God of War Laufey

La filtración en cuestión surgió hace algunos meses, y el medio especializado MP1st corroboró la información con sus propias fuentes en abril de 2026. En ese momento, se dijo que Santa Monica Studio trabajaba en un spin-off de la franquicia que tendría a Faye, madre de Atreus, como protagonista.

El informe también predijo que el juego explorará diversas mitologías, incluida la maya. Quizás lo más interesante es que adelantó que un cubo cósmico y una cinta mágica acompañarán al personaje principal. Al final, el trailer del State of Play confirmó todos estos detalles de God of War Laufey.

Así pues, lo más importante de esta filtración es que hubo algunos elementos que brillaron por su ausencia en el adelanto oficial. En particular, en el reporte se indicó que Tyr, el dios nórdico de la guerra que desempeña un rol clave en la campaña de la entrega de 2022, también sería un personaje jugable en el próximo exclusivo de PS5.

Aunque es difícil saber cómo Tyr llegaría al mundo del Más Allá para ayudar a Faye debido a que estaba vivo la última vez que lo vimos, su inclusión ahora es mucho más probable debido a que el trailer parece confirmar la filtración de hace un par de meses. Y sí, hay lugar para otra sorpresa.

El reporte de abril reveló que la espada incrustada en el cubo está relacionada con Merlín de la leyenda del Rey Arturo. Esto deja caer la posibilidad de que el arma sea Excalibur, lo que introduciría la mitología inglesa a la trama de God of War Laufey y el lore general de la franquicia de Sony.

De acuerdo con la filtración confirmada, Tyr será un personaje jugable en God of War Laufey

God of War Laufey debutaría pronto

Si consideramos que God of War Ragnarok presenta a Atreus como un personaje jugable en ciertas secciones, es lógico suponer que algo similar podría ocurrir con el spin-off.

Y debido a que la filtración resultó ser verdad en su inmensa mayoría, es fácil pensar en que la participación de Tyr o Merlin también será cierta. Aun así, recomendamos tomar esta información con pinzas y esperar hasta que Santa Monica Studio o PlayStation compartan más detalles sobre la historia de la nueva entrega.

Por supuesto, es muy probable que los desarrolladores guarden silencio sobre el tema para evitar arruinar alguna sorpresa. En ese caso, los jugadores deberán esperar hasta el lanzamiento oficial. El trailer del State of Play no mostró una posible ventana de estreno, pero el periodista Jason Schreier adelantó que el debut estaría relativamente cerca.

Cuando le preguntaron si God of War Laufey debutará en 2028, el editor de Bloomberg dijo que “definitivamente no”. Esto deja caer la posibilidad de que el lanzamiento tenga lugar en 2027, tal como se dijo hace algunos meses en los rumores. Eso sí, también afirmó que los fans no deben esperar un port para PC.

Excalibur podría aparecer en el nuevo God of War como la espada del cubo cósmico

Pero dinos, ¿te gustaría que Tyr sea un segundo personaje jugable? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para encontrar más información sobre el nuevo God of War Laufey.

Video relacionado: State of Play 2026 - Resumen

Fuente