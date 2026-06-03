God of War Laufey fue la sorpresa del State of Play y cerró con una presentación del juego que duró 20 minutos. Ahi se reveló que la historia girará en torno a Faye después de su funeral, así que Kratos y Atreus no serán protagonistas.

Al tratarse de la primera vez que la franquicia se aleja del mítico asesino de dioses, algunos fans se preguntan el porqué de esta decisión.

En marco del anuncio, los creadores del juego revelaron las razones y lo que pasará en el futuro de la franquicia y sus protagonistas.

NO TE LO PIERDAS: God of War regresa, pero de una forma que nunca imaginamos: el spin-off de Faye es real y llegará a PlayStation 5

¿Por qué en God of War Laufey jugaremos con Faye y no con Kratos?

Durante una entrevista con IGN, Cory Barlog y Ariel Lawrence hablaron sobre el cambio de protagonista en God of War Laufey.

En esta ocasión, los jugadores controlarán a Faye, personaje que conocieron en el arco nórdico de la saga. Fue la esposa de Kratos y madre de Atreus antes de morir.

De acuerdo con Corey Barlog, supervisor de proyectos de Santa Monica Studio, Faye es un personaje que les llamó la atención para explorar en una historia desde el juego de 2018.

En ese sentido, señaló:

"Siempre contaremos historias sobre Kratos, pero creo que para nosotros fue solo una oportunidad para hablar de alguien que fue tan fundamental desde el principio, conocerle y avanzar más allá hacia este nuevo mundo y darnos un lugar para sorprendernos y ver cómo conectan las cosas. Así que para nosotros no es un cambio; es más bien una expansión.

Era omnipresente pero visualmente no representada. En 2018 era un sentimiento. Era un fantasma y un espectro, pero cuyos tentáculos se extendían por toda la narrativa, y eso le daba una interesante sensación de poder dentro de ella. Era como, madre mía, sería muy interesante ver quién era antes, pero también sería interesante ver cómo siguen las cosas hacia adelante“.

Así luce Faye en God of War Laufey

Una protagonista diferente, pero un juego con el sello de Santa Monica Studio

Posteriormente, Ariel Lawrence, directora de God of War Laufey, habló sobre la importancia de hacer algo diferente, pero sin romper el sello de lo que es un juego de Santa Monica.

Al respecto, señaló que el reto fue encontrar la manera de dar identidad a Faye en términos de jugabilidad sin que se sienta como una versión opuesta de Kratos.

Al respecto, explicó:

“Kratos es un muro de ladrillo, y es un poco estoico, pero su brutalidad es diferente. ¿Cómo le mostramos a alguien que es su igual como ella? Así que cuando miramos, tuvimos que pensar en todos los juegos. La época griega influyó en Faye. La era nórdica influye en Faye. Así que vamos a nuestras raíces de combate más ágiles pero también conservando a nuestros compañeros, nuestro combate duro y cuerpo a cuerpo. ¿Cómo se combinan esas cosas y luego crean algo que tenga un aire único de Faye y que siga siendo un juego de Santa Mónica?“.

ENTÉRATE: God of War Laufey: actor de The Boys interpreta a uno de los personajes más raros de toda la franquicia

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente