Debido a la crisis de memoria y a la inflación, las consolas de videojuegos se han convertido en un verdadero lujo. Cada vez es más común ver hardware que cuesta más de $1000 USD y, desafortunadamente, cada vez más compañías se unen a esta tendencia. La próxima será XBOX, pues este año estrenará una nueva consola que será bastante costosa.

Como seguramente ya sabes, la división de juegos de Microsoft prometió no abandonar el hardware. Actualmente trabaja en Project Helix, su consola de nueva generación, y también prepara el lanzamiento de un Series X edición especial de 25.° aniversario.

Hay otra sorpresa más, pues XBOX estrenará otra consola en octubre, pero no será nada accesible para los bolsillos de sus fans. Esto debido a que costará más de $1000 USD y se venderá en un paquete que superará los $2000 USD.

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El nuevo ROG XBOX Ally ya tiene precio y fecha de lanzamiento

Desde hace varios años, XBOX tiene un objetivo muy ambicioso: llevar su ecosistema al mayor número de pantallas posibles. Como parte de esta estrategia, formó una alianza con ASUS para entrar al mercado de sistemas portátiles con el ROG XBOX Ally , una computadora de mano que ya tuvo 2 modelos: el ROG XBOX Ally y el ROG XBOX Ally X.

Las empresas decidieron colaborar una vez más y lanzar un nuevo sistema llamado ROG XBOX Ally X20. Esta PC portátil incorporará algunas novedades interesantes, como una pantalla OLED que hará lucir increíbles tus juegos de computadora y XBOX Game Pass. El panel de 7.4 pulgadas ofrecerá 1080p, 120HZ, HDR, brillo máximo de 1400 nits, Dolby Vision y FreeSync Premium Pro.

El sistema tendrá 1 TB de almacenamiento, 24 GB de RAM DDR5, conectividad wifi 6, una batería de 80 Wh y joysticks con tecnología de inducción magnética para evitar el molesto drift. En cuanto a su procesador, tendrá un AMD Ryzen AI Z2 Extreme, así que podrás ejecutar desde juegos independientes hasta juegos modernos con un gran desempeño.

Asimismo, la PC portátil ofrecerá un sistema de ventilación mejorado para evitar el sobrecalentamiento. Sin duda, el ROG XBOX Ally X20 será un sistema más eficiente y potente que sus predecesores, pero también será bastante más costoso.

XBOX y ASUS confirmaron que el dispositivo debutará el próximo 15 de octubre y que se venderá por $1300 USD. De esta forma, se convertirá en uno de los sistemas más caros con la licencia de XBOX hasta ahora. La preventa ya inició en la tienda oficial de ASUS y minoristas seleccionados.

El XBOX ROG Ally X20 llegará en octubre por $1300 USD

Durante los últimos meses, las consolas de actual generación, incluyendo XBOX Series X|S, han subido de precio drásticamente y algunas de ellas ya se acercan peligrosamente a la barrera de los $1000 USD. Debido a esto, los pronósticos para la próxima generación son poco alentadores, pues se estiman que PS6 y Project Helix superarán fácilmente dicha cifra.

El ROG XBOX Ally X20 se venderá en un paquete de más de $2000 USD

Si pagar $1300 USD por la nueva consola de XBOX y ASUS te parece demasiado, te asustará saber que el ROG XBOX Ally X20 se venderá en un paquete especial que superará por mucho esa cifra. Las compañías prepararon un paquete que incluirá el sistema, las gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, una funda protectora de gama alta de la marca dbrand, un adaptador de 68 vatios y un estuche especial.

El paquete se venderá por $2499 USD, así que será un artículo bastante costoso que pocos jugadores se podrán permitir. Los lentes de realidad aumentada se pueden usar junto con el XBOX ROG Ally X20 para jugar prácticamente en cualquier lugar de una manera más inmersiva.

La preventa del costoso paquete ya inició y también estará disponible para los jugadores interesados el próximo 15 de octubre. Abajo puedes ver una imagen de su contenido:

El hardware de XBOX y ASUS se venderá en un costoso paquete con varios accesorios

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