Los rumores alrededor de Nintendo y el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time siguen creciendo conforme se acerca el esperado lanzamiento del clásico en Nintendo Switch 2. Durante las últimas semanas, la comunidad estaba dando por hecho que la compañía preparaba una edición especial de la híbrida.

No obstante, una nueva filtración asegura que los planes serían muy distintos. En lugar de lanzar una consola edición limitada, Nintendo aparentemente tendría lista una versión especial del Nintendo Switch 2 Pro Controller.

La filtración asegura que habrá un Nintendo Switch 2 Pro Controller inspirado en Zelda

La información proviene del conocido filtrador Necrolipe de Brasil, quien compartió el adelanto junto con el informante Mike Odyssey. De acuerdo con los 2, Nintendo lanzaría un Nintendo Switch 2 Pro Controller temático de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para acompañar el estreno del juego.

Cabe mencionar que los filtradores dijeron que el mando tendría varios detalles inspirados en la popular saga. Uno de sus principales elementos sería una Trifuerza ubicada en la parte central del accesorio.

Además, las empuñaduras del control estarían decoradas con una combinación de colores en verde y dorado, algo muy típico de la franquicia.

Por ahora, ninguno de los leakers ha compartido imágenes del supuesto accesorio y la información se limita a una descripción del diseño, aunque gracias a la ayuda de la Inteligencia Artifical la comunidad se ha dado una idea de cómo se vería.

Aquí te lo dejamos:

Muchos esperaban un Nintendo Switch 2 de Ocarina of Time

Debido a esta filtración, la comunidad está confundida debido a que la información contradice lo que se esperaba antes: una edición especial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para el Nintendo Switch 2.

Si la filtración resulta cierta, Nintendo habría tomado el camino más sencillo y cierta parte de los fans podrían verse decepcionados. A pesar de esto, el supuesto control también sería motivo de alegría para los más coleccionistas.

Como ocurre con cualquier rumor, es importante tomar esta información con pinzas, ya que Nintendo no ha confirmado la existencia de este accesorio. Habrá que esperar a futuros anuncios para conocer si realmente forma parte de los planes de la compañía.

¿Te gustaría que Nintendo lanzara un Nintendo Switch 2 de edición especial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? ¿Comprarías este supuesto Pro Controller si el rumor termina siendo real? Cuéntanos en los comentarios.

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