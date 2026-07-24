En los últimos años, la industria de los videojuegos ha acelerado su transición hacia el formato digital y cada vez más compañías declaran que dejarán de apoyar el formato físico.

No obstante, millones de jugadores todavía valoran las ediciones físicas por razones que van desde la colección hasta la preservación de los títulos.

La conversación cobró fuerza recientemente tras anuncios oficiales, como el de PlayStation, que apuntan a reducir y hasta desaparecer su apuesta por el formato físico en el futuro cercano. En medio de este debate, SEGA compartió su visión y dejó claro que todavía encuentra valor en los juegos en su caja.

SEGA no planea abandonar los videojuegos físicos

Durante una entrevista con la revista japonesa Famitsu, el presidente y director de operaciones de SEGA, Shuji Utsumi, fue cuestionado sobre la relevancia actual de los juegos físicos. La pregunta surgió en un contexto donde el crecimiento de las ventas digitales parece imparable y donde algunos jugadores temen que las ediciones físicas desaparezcan.

Según explicó el ejecutivo, la compañía mantiene una postura favorable hacia ambos formatos. Utsumi recordó que SEGA tuvo experiencia como fabricante de hardware y que esa herencia influye en la manera en que la empresa percibe los productos físicos.

Además, el japonés afirmó que la compañía sigue valorando la cultura asociada con las ediciones físicas y que también reconoce la importancia del mercado digital. Por tal motivo, busca mantener el desarrollo de los 2 caminos de forma igualitaria:

“Originalmente fuimos un proveedor de plataformas y, por supuesto, seguimos valorando nuestra cultura física. En lugar de abandonarla por completo, actualmente nos estamos desafiando a pensar y actuar sobre los aspectos importantes de lo digital en paralelo”, comentó Utsumi.

Shuji Utsumi acknowledged that SEGA has

El formato físico sigue siendo importante para muchos jugadores

Cabe mencionar que las declaraciones del directivo de SEGA llegan en un momento importante, por lo que seguramente muchos seguidores de Sonic y compañía podrán tranquilizarse en este tema.

Más allá de la colección, muchos consideran que las versiones físicas ayudan a preservar la historia de los videojuegos y ofrecen una sensación de propiedad distinta a la de una licencia digital. Aunque también recordemos que la compañía cuenta con franquicias de gran relevancia como Sonic the Hedgehog, Like a Dragon y Persona, series que suelen recibir ediciones especiales y coleccionables muy atractivos para los fans.

¿Sigues comprando videojuegos en formato físico? ¿Crees que las compañías deberían mantener ambas opciones en el futuro? Cuéntanos en los comentarios.

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