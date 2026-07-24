Para bien o para mal, Grand Theft Auto VI será un parteaguas para la industria en muchos sentidos. Por ejemplo, será uno de los primeros juegos AAA de alto perfil en sólo estar disponible en formato digital, lo que generó mucho rechazo en un sector de la comunidad. Y sí, las letras chiquitas revelan una oscura verdad que afectará a miles de fans.

En una era en la que el formato físico parece tener los días contados por culpa de PlayStation, dicho hallazgo preocupó a un gran sector de la fanaticada. Y es que los jugadores que residen en un país podrían obtener una copia “física” totalmente inutilizable si la compran después de una fecha en específico.

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Los códigos de descarga de GTA VI caducan 170 días después en este país

Después de meses de especulación, Rockstar Games y Take-Two Interactive finalmente pusieron fin al misterio y revelaron los precios oficiales y el contenido de todas las ediciones de Grand Theft Auto VI. De esta manera, ya sabemos que la versión básica cuesta $79.99 USD y que la Ultimate Edition estará disponible por $99.99 USD.

Quizás lo que más llamó la atención es que, en esencia, GTA VI será un juego 100% digital. Esto lo decimos porque la compañía confirmó que las copias físicas estarán vacías y no incluirán un disco, por lo que los compradores sólo encontrarán un código que permitirá descargar el título en las tiendas de XBOX y PlayStation.

Esa noticia generó una enorme preocupación, especialmente entre coleccionistas y defensores de la preservación. Además, hay mucho miedo debido a que las unidades digitales sólo son licencias que las empresas pueden revocar en cualquier momento.

Por si todo lo anterior fuese poco, un nuevo hallazgo dejó en evidencia los peligros inherentes del formato digital. La comunidad descubrió que el sitio web oficial de Rockstar Games revela que los códigos de descarga de la versión para PlayStation 5 de Grand Theft Auto VI tienen fecha de caducidad en un país.

Según la información oficial, los códigos caducarán 170 días después del lanzamiento en Japón, lo que significa que serán inutilizables en menos de 6 meses tras el debut oficial del título de mundo abierto. Esta medida sólo se aplica en aquel país debido a “regulaciones regionales”.

De igual forma, la restricción sólo afectará al port de PS5 de Grand Theft Auto VI, ya que los códigos de descarga digital de XBOX no tienen bloqueo regional ni están sujetos a las mismas restricciones. Por ahora, esta medida únicamente estará vigente en el país del Sol Naciente, así que los fanáticos de Latinoamérica, Estados Unidos y el resto del mundo pueden respirar tranquilos.

Los códigos de descarga de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 tienen fecha de caducidad en Japón

Grand Theft Auto VI y PlayStation demuestran los peligros del formato digital

El aviso señala que los códigos de producto caducarán “después de la fecha de emisión”, que será la misma que el día de lanzamiento: el 19 de noviembre. El problema es que existe la posibilidad de que las cajas más antiguas permanezcan en las estanterías de las tiendas japonesas durante los meses posteriores, por lo que una persona podría comprarlas sin saber que el código ya caducó y es inutilizable.

En esencia, esto significa que cualquier copia de GTA VI que se adquiera después del 8 de mayo de 2027 en Japón será inválida. Aunque estas restricciones sólo afectan a los fanáticos nipones, cientos de usuarios de todo el mundo mostraron su preocupación en Internet.

“El futuro de los videojuegos se ve horrible”, dijo una persona en X. “Por eso los medios físicos son tan importantes”, señaló otra.

Y en efecto, esta noticia llega poco después de que PlayStation anunciara sus planes de abandonar el formato físico a partir de 2028. Después de esa fecha, los nuevos lanzamientos exclusivos y títulos first-party sólo estarán disponibles para su compra en la PS Store o mediante cajas vacías que, precisamente, sólo incluirán códigos de descarga.

A pesar del boicot organizado por la comunidad, Sony guarda silencio sobre el tema y parece que no planea dar marcha atrás con su estrategia. Rockstar Games tampoco abordó el tema de las copias físicas de Grand Theft Auto VI en Japón, así que se desconoce si producirá más unidades que caduquen después.

Grand Theft Auto VI sólo estará disponible en formato digital en consolas

Pero dinos, ¿crees que este hallazgo es una mala señal para el resto de la industria? ¿Crees que medidas similares se podrían aplicar en México y otros países? Déjanos leerte en los comentarios.

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