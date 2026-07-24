El gaming se ha vuelto notablemente más caro en los últimos años debido a los aumentos de precio que impactan a las consolas y a los juegos. Y sí, PlayStation Plus y otros servicios de suscripción también se hicieron menos accesibles con el paso del tiempo. Es por eso que hoy más que nunca es importante estar atentos para exprimir al máximo todos los beneficios que ofrecen estos programas de paga.

En esta ocasión, los suscriptores activos de la iniciativa de Sony deben prestar atención, pues tienen un nuevo regalo para canjear. El obsequio en cuestión será del agrado de los fans uno de los FPS más exitosos de los últimos años, y lo más sorprendente es que el paquete tiene un valor de $20 USD.

La promoción ya está disponible para todos los niveles del servicio, y por ahora se desconoce la fecha límite. Con esto en mente, lo mejor será que los jugadores que están suscritos a PS Plus no pierdan el tiempo y reclamen cuanto antes este nuevo artículo gratuito.

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PS Plus regala $20 USD en contenido para Battlefield 6 y BF REDSEC

PlayStation Plus se divide en 3 niveles: PS Plus Essential, PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe). Cada uno ofrece ventajas exclusivas, como una alineación mensual de juegos gratuitos y acceso a la librería de títulos retro. Por supuesto, los beneficios más atractivos se esconden detrás de los planes más caros.

La buena noticia es que todos los tiers permiten canjear gratis los artículos especiales que se ofrecen en la PS Store. Por si no lo saben, vale la pena recordar que los suscriptores de PlayStation Plus pueden reclamar todo tipo de regalos para numerosos videojuegos multijugador y experiencias free-to-play.

A menudo, estos DLC son exclusivos para los miembros del servicio de suscripción; sin embargo, en algunas ocasiones es posible adquirir por separado dichos complementos a cambio de dinero real. Ese es precisamente el caso del nuevo obsequio disponible para Battlefield 6.

Hablamos del Tsunami Clash Pack, que incluye un sinfín de recompensas cosméticas para el FPS de Electronic Arts. Este bundle para el modo multijugador ya está disponible para su compra y tiene un precio relativamente elevado de $19.99 USD, aunque los suscriptores de EA Play pueden adquirirlo por $17.99 USD.

Eso sí, los jugadores de PS5 pueden obtener completamente gratis este artículo si están suscritos a PlayStation Plus. La página en la PS Store no muestra una fecha de caducidad para esta oferta, pero es probable que deje de estar disponible cuando se lance la próxima temporada de Battlefield 6.

El Tsunami Clash Pack, con un valor de $20 USD, incluye un total de 11 objetos que se pueden utilizar tanto en el modo multijugador de BF6 como en el Battle Royale gratuito Battlefield REDSEC. Estos artículos únicamente sirven para personalizar el equipamiento y el perfil en línea, por lo que no ofrecen una ventaja competitiva.

Sin PS Plus, el Tsunami Clash Pack de Battlefield 6 cuesta $20 USD en la PS Store

Así se puede canjear el regalo de PS Plus y qué incluye

Afortunadamente, reclamar estas recompensas gratuitas es sumamente sencillo. El único requisito es, obviamente, tener una suscripción activa en PS Plus y poseer una copia de Battlefield 6, en caso de querer usar los objetos en el componente multijugador.

Para canjear gratis este regalo, sólo hay que iniciar sesión en la cuenta de PSN que está suscrita al programa de paga (lo que es algo difícil en este momento porque el servicio de Sony experimenta fallas técnicas). Una vez hecho eso, se debe buscar el Tsunami Clash Pack (Paquete de Choque de Tsunamis en español), dar clic en Agregar al Carrito y completar el proceso.

Esto es lo que incluye el nuevo bundle gratuito de Battlefield 6 que se ofrece actualmente en PlayStation Plus:

Diseño de soldado de Pax Armata “Marea alta”

Paquete de Arma de Carabina QBZ-192 “Piel Salobre”

Paquete de arma de rifle de asalto KORD 6P67 “Madera a la deriva”

Diseño de vehículo PAX Traverser Mark 2 “Rescata anfibio”

Fondo de la ficha de juego “Restos flotantes”

Placa de identificación “Sufrimiento sumergido”

Amuleto para arma “Tajo de serpiente”

Paracaídas “Niebla marina”

Parche de soldado “Escuadrón escamado”

Diseño de vehículo “Mordida de basalto”

Ícono de ficha de juego

Por supuesto, este paquete de Battlefield 6 no es lo único que los jugadores de PlayStation Plus pueden reclamar con su membresía. Aún están disponibles los títulos de julio, y recientemente el catálogo de PS Plus Extra y Premium (Deluxe) se expandió con Rise of the Ronin y más títulos.

El paquete Choque de Tsunamis de Battlefield 6 y REDSEC está disponible gratis con PS Plus

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