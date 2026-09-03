PlayStation y Rockstar Games preparan una sorpresa para todos los jugadores que esperan el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Las compañías aprovecharon el State of Play de esta mañana para revelar unos coleccionables únicos: 2 DualSense edición especial inspirados en el esperado título.

Por medio de un comunicado, PlayStation habló sobre la inspiración detrás de estos controles para PlayStation 5. Por supuesto, también compartió detalles sobre su fecha de lanzamiento y del precio que tendrán cuando lleguen a las tiendas este año.

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GTA VI tendrá 2 DualSense edición especial para PS5

Durante el State of Play, PlayStation y Rockstar Games nos dieron el primer vistazo al DualSense – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition y al DualSense – Grand Theft Auto VI White Limited Edition, controles que tienen diseños únicos inspirados en Vice City.

Los diseñadores de los mandos trataron de captar la esencia de la ciudad y sus diferentes estilo de vida. El DualSense blanco está inspirado en los días luminoso de Vice City, mientras que el control negro se basa en su vida nocturna. Ambos tienen un acabado brillante que cambia de color y le da un toque único a su aspecto.

Asimismo, los DualSense edición especial presumen el logo de GTA VI en su parte central, así que serán un coleccionable obligado para todos los fanáticos de Rockstar Games. Su diseño se complementa con palmeras que están moldeadas directamente en el control, lo que agregará un toque táctil único.

“El mando DualSense – Grand Theft Auto VI White Limited Edition captura la esencia de Vice City al amanecer, desde sus playas de arena blanca y cielos en tonos pastel hasta su desenfadado glamour. El mando DualSense – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition captura la energía de la icónica vida nocturna de Vice City”, explicó PlayStation. Abajo puedes ver cómo lucen:

¿Cuándo debutarán y cuánto costarán los controles de GTA VI?

PlayStation confirmó que los DualSense edición especial de GTA VI se distribuirán a nivel mundial, aunque se producirán en cantidades limitadas. Esto significa que serán un coleccionable bastante cotizado que probablemente se agote muy rápido.

Ambos controles debutarán junto a GTA VI, así que estarán disponibles para su compra en diversas tiendas minoristas a partir del próximo 19 de noviembre. Cada uno se venderá por $84.99 USD. Las preventas de los controles iniciarán el próximo 10 de septiembre, tanto en la tienda online de PlayStation como en minoristas seleccionados.

Por último, PlayStation explicó que los controles edición especial tendrán la misma tecnología que un DualSense convencional, así que harán que GTA VI sea más inmersivo en PS5.

Los controles con diseño especial inspirado en Vice City debutarán el mismo día que GTA VI

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