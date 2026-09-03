El State of Play de este jueves 3 de septiembre estuvo retacado de grandes anuncios, aunque parece que los fanáticos no están particularmente emocionados. Sea como sea, al menos la presentación permitió conocer más información sobre uno de los lanzamientos más esperados por los jugadores: Final Fantasy VII Revelation.

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2027 será el año de Final Fantasy VII Revelation

Esta serie de remakes comenzó en 2020 con la primera entrega, que nos permitió reencontrarnos con Cloud y compañía. La segunda parte, FFVII Rebirth, debutó en 2024. Durante meses, los fanáticos se preguntaron cuándo podrían conocer la conclusión de la batalla contra Sephiroth.

Final Fantasy VII Revelation estuvo presente en la pasada gamescom 2026 de agosto, pero en aquel entonces sólo se confirmó que estaría disponible a principios del próximo año.

Afortunadamente, Square Enix no mantuvo el secreto por mucho tiempo. Durante los compases finales del State of Play de este jueves 3 de septiembre, la compañía japonesa confirmó que el JRPG de acción llegará a las tiendas el próximo 8 de abril de 2027, por lo que aún faltan aproximadamente 8 meses para el lanzamiento.

A diferencia de otras entregas, Final Fantasy VII Revelation es un proyecto multiplataforma. Esto quiere decir que estará disponible de forma simultánea para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC (vía Steam y Epic Games Store). Durante la presentación de hoy, también se anunció una Trilogy Edition, que, como su nombre indica, incluirá los 3 juegos que dan forma al remake de FFVII.

En el State of Play, Square Enix también ofreció un vistazo extendido del sistema de combate y la exploración. El adelanto de 10 minutos permitió conocer las novedades en las mecánicas y la implementación de una curiosa función que permitirá adelantar la velocidad de las conversaciones.

Final Fantasy VII Revelation estará disponible oficialmente el 8 de abril de 2027

No te contamos más, a continuación pueden ver el más reciente trailer de Final Fantasy VII Revelation:

Pero cuéntanos, ¿estás emocionado por esta tercera parte? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para encontrar más información sobre el State of Play.

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