Konami está de regreso no sólo con nuevas entregas de sus franquicias más icónicas. El estudio japonés también quiere tomar riesgos y trabajar en nuevas IP para conquistar a más jugadores de todo el mundo. Uno de sus grandes apuestas es Rev. NOiR, un llamativo RPG que estuvo presente en el State of Play.

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Rev. NOiR detalla su historia en su segundo tráiler

El nuevo RPG de Konami llama de inmediato la atención por su estética anime y sus mecánicas, claramente inspiradas en sagas como Xenoblade, Final Fantasy y demás franquicias RPG con elementos de acción. Durante el State of Play, el estudio presentó un nuevo trailer para detallar la historia del proyecto.

El RPG nos pondrá en los zapatos de Asch, un joven que sobrevive gracias a la ayuda de otro personaje llamado Finé. Ambos se embarcarán en una peligrosa aventura para detener la Lluvia de luz, un extraño fenómeno que aniquila a todo quien lo toca.

Konami quiere ser una referencia en el género RPG de acción, así que ofrecerá un sistema de combate bastante dinámico y con un impresionante estilo visual que, sin duda, capturará la atención de muchos jugadores de PlayStation 5.

En esta aventura, Asch y demás aliados combatirán contra todo tipo de criaturas fantásticas, relacionadas con la Lluvia de luz. Cada uno de ellos tendrá comandos y habilidades especiales que crearán un espectáculo visual en la pantalla.

Rev. NOiR aún no tiene fecha de lanzamiento, pues por ahora sólo sabemos que estará listo en algún momento de 2027. Abajo puedes ver su más reciente trailer:

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