El State of Play de septiembre tuvo anuncios interesantes para los usuarios de PlayStation Plus. El servicio de suscripción acaba de recibir títulos bastante atractivos, pero las novedades no paran y su catálogo recibirá muy pronto más títulos, incluyendo un estreno de día 1 y varios títulos clásicos que marcaron a varias generaciones de jugadores.

Durante el evento, PlayStation nos dio un vistazo a las próximas novedades que los usuarios de PS Plus Extra y PS Plus Premium (Deluxe) podrán disfrutar con su suscripción. Se trata sólo de una lista preliminar, pero entusiasmará a muchos jugadores por la calidad de los títulos que vienen en camino.

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PlayStation Plus recibirá un nuevo estreno de día 1 en octubre

Uno de los principales atractivos de los servicios de suscripción es la posibilidad de disfrutar nuevos juegos desde su estreno. PlayStation Plus apuesta cada vez más por los estrenos de día 1, pues son una forma eficiente de obtener nuevos suscriptores.

En agosto, el servicio de Sony recibió Big Walk desde su estreno, lo que contribuyó a que el juego indie se convirtiera en un rotundo éxito a nivel internacional. Ahora, el estudio Pigeons at Play quiere probar suerte con esta estrategia y lanzará su próximo título directamente en PlayStation Plus.

Se trata de Mycopunk, un shooter con elementos roguelike que será distribuido por Devolver Digital. El título está disponible en acceso anticipado en plataformas como Steam, donde ha recibido elogios por su sistema de combate y su acción frenética.

Mycopunk es protagonizado por un grupo de robots marginados que la corporación SAXON contrata para formar el Equipo Antiamenazas Nuevo Atlas, un escuadrón que debe investigar una catástrofe fúngica de escala mundial.

Su versión 1.0 estará lista para algún momento de octubre, mes en que el título saldrá de su fase de acceso anticipado y llegará a PS5. El título se podrá disfrutar sin costo adicional en PlayStation Plus desde su día de lanzamiento. Abajo puedes ver el trailer de su más reciente actualización:

Dino Crisis 2 y más clásicos llegarán al catálogo del servicio de PlayStation

Hay más sorpresas en camino para los usuarios de PlayStation Plus, pues el servicio también recibirá pronto 3 títulos clásicos. Entre ellos está Dino Crisis 2, aclamado juego de Capcom para el PS1 que consolidó la fórmula del survivor horror con dinosaurios.

La compañía también añadirá otro de sus queridos juegos al servicio: Mega Man X Command Mission, título para el PS2 que llevó la icónica franquicia de acción y plataformas al terreno de los RPG. Por último, se confirmó que el primer Ratchet & Clank, de 2002, también se podrá jugar con una suscripción a PlayStation Plus.

Por ahora, no hay fechas para la llegada de estos juegos al catálogo del servicio, pero se espera que PlayStation comparta la información y una lista más extensa de títulos en las próximas semanas.

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