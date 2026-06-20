Uno de los detalles que más llamó la atención tras la revelación de Final Fantasy VII Revelation fue que Square Enix decidió mantener Unreal Engine 4 como base tecnológica del proyecto, a pesar de que Unreal Engine 5 lleva varios años disponible.

Ahora, Naoki Hamaguchi, director del juego, explicó por qué el equipo optó por continuar con la misma tecnología utilizada en Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth.

La respuesta es sencilla: cambiar de motor habría significado invertir más tiempo en el desarrollo y retrasar la llegada del juego.

Square Enix priorizó la velocidad de desarrollo

Durante una entrevista reciente, Hamaguchi señaló que, tanto desde una perspectiva empresarial como desde el punto de vista de los jugadores, lo más importante era entregar el juego lo antes posible sin sacrificar calidad.

Según explicó, el equipo ya había invertido años en personalizar y optimizar Unreal Engine 4 para la trilogía remake de Final Fantasy VII, por lo que migrar a Unreal Engine 5 habría obligado a reconstruir procesos, herramientas y flujos de trabajo.

“Creí que lo mejor era entregar el juego rápidamente a los jugadores utilizando un flujo de trabajo que ya dominábamos, en lugar de reiniciar todo con Unreal Engine 5 y extender el tiempo de desarrollo”, comentó.

De hecho, el creativo aseguró que tomó la decisión desde etapas muy tempranas del proyecto.

“Le dije al equipo desde el principio que continuaríamos con UE4 y que no lo debatiríamos”, afirmó entre risas.

El equipo ya implementó funciones similares a Unreal Engine 5

Uno de los argumentos más comunes a favor de Unreal Engine 5 suele ser el uso de tecnologías como Nanite, el sistema de renderizado que permite mostrar modelos extremadamente detallados de forma eficiente.

Sin embargo, Hamaguchi reveló que el equipo ya había desarrollado una solución propia con resultados comparables durante la producción de Final Fantasy VII Rebirth.

“Cuando hicimos Rebirth creamos nuestro propio sistema de renderizado que básicamente era equivalente a Nanite, así que pudimos alcanzar una calidad comparable a la de UE5”, explicó.

Gracias a la experiencia acumulada desarrollando títulos AAA, el director considera que el estudio cuenta con el conocimiento necesario para seguir obteniendo resultados de primer nivel sin necesidad de adoptar inmediatamente la tecnología más reciente.

La recepción del primer avance reforzó la decisión

Para Hamaguchi, la reacción positiva que tuvo el tráiler mostrado durante Summer Game Fest fue una confirmación de que el equipo tomó la decisión correcta.

El creativo aseguró que la respuesta del público a los gráficos y al apartado visual del juego les dio confianza en el trabajo realizado con Unreal Engine 4.

“Tenemos confianza en lo que vamos a entregar a los jugadores”, señaló.

Aunque algunos fans podrían asumir que un motor más nuevo siempre implica mejores resultados, Square Enix parece convencida de que aprovechar una tecnología que domina a la perfección era la mejor forma de concluir la trilogía remake de Final Fantasy VII sin comprometer los tiempos de desarrollo ni la calidad visual.

¿Importa realmente el motor gráfico?

Las declaraciones de Hamaguchi también dejan claro un punto importante: para el equipo, lo que realmente importa no es el nombre del motor gráfico, sino el resultado final.

Después de todo, Final Fantasy VII Rebirth ya demostró que un estudio con experiencia puede obtener resultados espectaculares incluso utilizando tecnología que algunos consideran de la generación anterior.

Ahora quedará por ver si Final Fantasy VII Revelation logra cerrar la trilogía con el mismo nivel técnico y visual que ha convertido a esta reinterpretación del clásico RPG en uno de los proyectos más ambiciosos de Square Enix.

Final Fantasy VII Revelationllegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y Nintendo Switch 2. Te recordamos que será un estreno multiplataforma, por lo que debutará en todas las consolas mencionadas de manera simultánea. Puedes saber más sobre este juego si haces clic aquí.