La industria de los videojuegos esta por cambiar para siempre, pues todo parece que la era del formato físico llegó a su final. PlayStation es el principal impulsor de esta nueva tendencia y todo indica que, a pesar de las críticas de los fans, seguirá firme con su decisión. De hecho, se reporta que las cajas de las nuevas PS5 ahora incluyen una advertencia.

Fue a principios de julio cuando la compañía japonesa informó su decisión de eliminar los lanzamientos en disco a partir de enero de 2028. El anuncio generó una reacción extremadamente negativa, tal como era de esperar. Desde entonces, los fanáticos, las tiendas minoristas y algunos desarrolladores alzaron la voz en señal de protesta.

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Las consolas PS5 ahora incluyen una etiqueta de advertencia

A pesar de la polémica, parece que Sony seguirá firme en sus convicciones y mantendrá sus planes de abandonar el formato físico. De hecho, y de acuerdo con los nuevos reportes, parece que la empresa nipona finalmente empezó a enviar consolas PS5 que están empaquetadas en cajas que incluyen una advertencia especial.

Esta información proviene del usuario de redes sociales Behind the Games, quien compartió un post que muestra una captura de pantalla de una supuesta etiqueta que, según se cree, aparecerá en la parte posterior de las cajas de los próximos lotes de PlayStation 5.

En la pegatina se puede leer el siguiente mensaje en múltiples idiomas: “Aviso importante: a partir de enero de 2028, los juegos recién lanzados para PlayStation estarán disponibles para su compra en PlayStation Store y en tiendas minoristas solo en formato digital. Los discos lanzados antes de enero de 2028 aún se podrán jugar en esta consola”.

El autor de la publicación afirma que la imagen es 100% real y que ésta le fue proporcionada por una fuente confiable. También prometió que publicará más fotografías próximamente para demostrar la veracidad del contenido. Y en efecto, hace pocas horas compartió un video en el que se ve la etiqueta en una supuesta caja de PS5.

Aunque las pruebas parecen bastante reales, hay que tomar esta información con cautela y esperar a que surjan más reportes. Aun así, todo parece indicar que la pegatina es completamente veraz, pues el mismo mensaje ahora se muestra en la tienda oficial de la compañía.

Al intentar comprar cualquier PlayStation 5, independientemente si se trata de la variante con lector de disco o el modelo digital, aparece una nota en la descripción que advierte que, en efecto, se dejarán de lanzar discos a partir de 2028.

Las cajas de las futuras de PS5 incluirían una advertencia que adelantan el fin del formato físico y los lanzamientos sin disco

PlayStation reconoce el descontento de los fans, pero le importa poco

Estos hallazgos dejan en evidencia una triste realidad: la compañía mantendrá sus planes, pese a la reacción negativa de los jugadores. Tras el anuncio original, la comunidad lanzó una petición en Internet y se las arregló para reunir miles de firmas en un intento de revertir la situación.

Los fanáticos también organizaron la campaña “No Disc, No Buy”, que, como su nombre indica, consiste en ignorar los lanzamientos 100% digitales, cancelar las membresías de PlayStation Plus y comprar los próximos estrenos en formato físico. En paralelo, figuras de la industria mostraron su apoyo.

Aunque los jugadores siguen firmes e incluso ya planean un boicot masivo para finales de agosto, parece que, en su inmensa mayoría, los esfuerzos no rindieron frutos. Reportes recientes señalan que los nuevos ports digitales Call of Duty: Black Ops 1 y 2 vendieron millones de copias en menos de un mes.

Además, Lin Tao, directora financiera de Sony, reiteró que, a pesar de que reconocen que algunas personas están descontentas con la decisión, tienen numerosos motivos para abandonar el formato físico y confirmó que continuarán con sus planes. En un intento de brindar tranquilidad, prometió que buscarán formas de involucrar a los jugadores en la nueva era digital.

Sony sigue firme con su postura, y parece que finalmente el PlayStation 5 se quedará sin juegos físicos

Pero dinos, ¿das por perdida la batalla y crees que el formato físico desaparecerá para siempre? Déjanos leerte en los comentarios.

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