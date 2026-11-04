Fortnite basa su modelo de negocio en la venta de skins y demás artículos de personalización. Obtener todos los objetos de la tienda supone una inversión de miles de dólares, así que los jugadores deben ser muy selectivos al momento de elegir sus compras. Pero, ¿qué tal si hubiera un token que permitiera conseguir gratis todos los ítems disponibles en ese momento?

Lo anterior dejó de ser un sueño imposible, y ya es toda una realidad en la actual minitemporada temática de One Piece. Epic Games lanzó un token especial que, precisamente, da acceso gratuito a la store del free-to-play. El problema es que obtener dicho ítem es muy difícil, lo que ya dio pie a estafas.

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El nuevo token de Fortnite es muy, muy difícil de conseguir

Primero, un poco de contexto. A principios de noviembre de 2026, finalmente inició la minitemporada Fortnite: Treasure Hunters del capítulo 7, la cual introdujo nuevos artículos cosméticos y otros cambios generales en la jugabilidad. Pero por primera vez en muchos años, los ajustes en el mapa y las mecánicas no fueron los que se llevaron los reflectores.

Junto al estreno de esta nueva tanda de contenido, llegó el llamado Token de la Tienda Pirata. Se trata de un ítem especial que se esconde en los cofres del mapa y que da acceso gratuito y total a la store del videojuego durante 2 semanas. Los jugadores que lo encuentren, podrán activarlos 2 veces y obtener sin costo decenas de skins, mochilas y demás objetos.

Se trata de una de las iniciativas más alocadas en la historia de Fortnite. Pero claro, también debía haber un punto negativo en todo esto. Resulta que dar con él token especial es sumamente complicado.

Si bien Epic Games aún no confirma la tasa de aparición, se cree que la posibilidad de encontrar la ficha es de 1 entre 700,000 cofres. Esto significa que los jugadores podrían pasar decenas de horas y abrir miles de baúles sin hallar el preciado objeto. Por eso mismo, la comunidad ya buscó alternativas para agilizar el proceso.

Entre las estrategias más utilizadas, encontramos el uso de granadas y balas de cañón para destruir cofres dentro de bóvedas cerradas, lo que permite abrir muchos baúles al mismo tiempo sin la necesidad de tener las llaves correspondientes. Por supuesto, también surgieron otros métodos más cuestionables.

En redes sociales, un jugador compartió una captura de pantalla en la que muestra la ubicación de todos los cofres en una partida. La imagen parece indicar que el usuario en cuestión utiliza algún tipo de software ilegal. Lo interesante es que esta persona ofrece sus servicios para ayudar a otros fanáticos de Fortnite a conseguir el token… a cambio de dinero, claro está.

Encontrar los cofres que tienen el token gratuito es muy difícil, y jugadores de Fortnite buscan alternativas para agilizar el proceso

Jugadores venden cuentas con la ficha de Fortnite por hasta $10,000 USD en eBay

Otro usuario de redes sociales promocionó una herramienta que, supuestamente, aumenta las posibilidades y facilita la búsqueda del Token Pirata de Fortnite. Pero claro, vende sus servicios a cambio de dinero real.

En una línea similar, otra persona anunció un programa automatizado que permite conseguir fichas con mayor rapidez. El autor de la publicación original aseguró que el software en cuestión se puede ejecutar en escuadrones aleatorios para buscar cofres, mientras el jugador que paga por el servicio está en la escuela o duerme.

Por supuesto, utilizar programas no autorizados está en contra de las reglas del free-to-play y conlleva una sanción grave. Lo mismo aplica a los casos de reventa. Efectivamente, y tal como era de esperar, algunos usuarios ofrecen cuentas por hasta $10,000 USD en sitios como eBay.

Una persona vende una cuenta que contiene más de 400 skins y el susodicho token; sin embargo, la compra y venta de perfiles supone una infracción, ya que las normas del videojuego gratuito prohíben las trampas, los exploits y otras prácticas similares. Romper las reglas puede causar suspensiones temporales y baneos permanentes.

“Comprar una cuenta o usar herramientas falsas es una estafa. Esto es igual que cualquier otro cofre en Battle Royale, por lo que todos los jugadores tienen la misma oportunidad de encontrar acceso a la Tienda Pirata”, señaló Epic Games en un comunicado oficial.

Estafadores revenden cuentas de Fortnite que, supuestamente, tienen el token de la Tienda Pirata

Pero cuéntanos, ¿tuviste suerte y ya encontraste la ficha? Déjanos leerte en los comentarios.

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