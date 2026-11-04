La caída de XBOX Game Studios impactó a Arkane, uno de los estudios con mejor reputación en la era actual del gaming. Hasta ahora, el estudio se mantiene con vida en su sede en Francia tras el cierre de la oficina de Austin, Texas, y se encuentran en espera de un comprador.

Ayer, un reporte reveló que hay interés de cuando menos 3 empresas para adquirir al estudio y sus IP, Ubisoft estaría en la lista, pero la última palabra la tiene Microsoft.

En marco de la información reciente, trabajadores sindicalizados arremetieron contra la empresa norteamericana y XBOX asegurando que han sufrido sabotaje y que la compañía prefiere cerrar el estudio que venderlo.

NO TE LO PIERDAS: Helen Chiang lanza indirecta contra Asha Sharma y aclara su sorpresiva salida de XBOX pese a ser una de sus mejores ejecutivas

Trabajadores de Arkane aseguran que XBOX hizo sabotaje al estudio para afectar el desarrollo de Marvel’s Blade

La tensión sube en Arkane Lyon, al final un estudio francés en un país y sociedad que acostumbra a pelear con uñas y dientes por sus derechos. En medio de los reportes sobre la posible venta del estudio, trabajadores sindicalizados alzaron la voz contra Microsoft y XBOX.

En un nuevo comunicado por parte del Sindicato de Trabajadores de Videojuegos, empleados de Arkane aseguraron que son víctimas de sabotaje por parte de Microsoft y XBOX desde hace un año.

Al respecto, aseguran que el desarrollo de Blade se vio afectado por la prohibición de XBOX para contratar más desarrolladores. Esto llevó a una serie de retrasos internos y los empleados piensan que Microsoft decidió esto con el único fin de librarse del estudio y su proyecto más reciente.

Arkane y Marvel’s Blade son rentables, aseguran

Posteriormente, los trabajadores de Arkane Lyon aseguraron que pese a los retrasos internos y al sabotaje de Microsoft y XBOX, el desarrollo de Marvel’s Blade va por buen camino.

Asimismo, aseguraron que tanto el estudio como el videojuego son rentables y no son un desastre a nivel financiero. Desde su perspectiva, el único detalle es que no cumplen con las altas expectativas de la empresa norteamericana.

Por otra parte, los trabajadores enviaron una lista con peticiones a XBOX en la que solicitan tener voz y voto en el proceso de venta. También piden una liquidación más alta en caso de que cierren el estudio pues lo que hoy ofrecen es “escandalosamente bajo”.

“Hoy, mientras el trabajo en Blade va bien y el nivel de calidad esperado del juego está a la par con lo que Arkane ha acostumbrado a sus jugadores, los trabajadores tienen que afrontar la dura realidad: nuestro estudio podría cerrar porque, y solo porque, Microsoft decidió hacerlo, aunque eso signifique sabotear el juego que financió.

La decisión de cerrar Arkane es únicamente la brutal aplicación de una búsqueda interminable de maximizar el beneficio. Arkane es rentable. Simplemente no es lo suficientemente rentable para Microsoft".

ENTÉRATE: XBOX Game Pass recibirá 13 nuevos juegos en noviembre, incluidos un popular título multijugador y 6 estrenos de día 1 que competirán contra GTAVI

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente