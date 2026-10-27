Pocos jugadores ponen en duda el enorme impacto que tendrá Grand Theft Auto VI, el nuevo título de Rockstar Games que llegará el próximo 19 de noviembre a PS5 y XBOX Series X|S. Sin embargo, hay expertos que consideran que su impacto será menor al esperado y que se ha exagerado al hablar sobre el temor que otras compañías tienen al esperado juego.

Como seguramente lo recuerdas, infinidad de juegos se retrasaron para no debutar cerca de GTAVI y, de esta forma, evitar ser opacados por un título que millones de jugadores esperan con ansias. Sin embargo, un analista cree que muchos jugadores no abandonarán sus juegos favoritos para tener aventuras en Vice City.

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El impacto de Grand Theft Auto VI no será un problema para Fortnite y demás populares juegos

Estimaciones recientes revelaron que Grand Theft Auto VI vendió millones de copias en su fase de preventas y que, además, aumentó las ventas de consolas hasta provocar escasez. Esto demuestra que el hype por el título es real y que su lanzamiento será uno de los fenómenos más grandes de la industria en la última década.

A pesar de la gran popularidad que tiene GTAVI incluso antes de su estreno, Mat Piscatella hizo notar algo importante: no todos los jugadores esperan con ansias la aventura de Lucia y Jason. En declaraciones recientes explicó que “no todo el mundo” planea disfrutar el título a finales de este año.

El analista pronostica que una parte importante de la comunidad seguirá enganchado a sus juegos favoritos, a pesar de la fiebre por GTAVI. Aclaró que no duda del éxito del título de mundo abierto, pues cree que será “un juego enorme” y “un gran acontecimiento cultural”. Pese a ello, habrá usuarios de PS5 y XBOX Series X|S que seguirán enganchados a sus juegos de confort, sobre todo a plataformas tan populares como Fortnite y Roblox.

“No a todos los 49 millones de personas que poseen un PS5 o un XBOX Series en Estados Unidos les va a interesar. [Hay] muchísima gente que querrá jugar a otras cosas”, explicó el analista.

Se espera que GTAVI se convierta en un éxito multimillonario en sus primeros meses en el mercado, pero algunos expertos empiezan a poner en duda el impacto que en realidad tendrá en la industria. Hay que recordar que el título no llegará a más sistemas por ahora. Rumores afirman que su versión para PC debutará a principios de 2027, pero Rockstar no lo ha confirmado.

Por otro lado, los usuarios de Nintendo Switch 2 estarán muy ocupados disfrutando el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pues no se ha confirmado una versión de GTAVI para la consola híbrida.

El temor a Grand Theft Auto VI es exagerado, según Mat Piscatella

Como ya lo comentamos, muchos juegos planeados para finales de 2026 se retrasaron para evitar al gigante que es GTAVI. Esto generó un debate sobre los efectos que tendrá el juego de Rockstar en la industria, pero Mat Piscatella piensa que se ha exagerado con el asunto.

Desde la perspectiva del analista, es “más irracional que racional” evitar el juego de mundo abierto. Septiembre y octubre fueron meses llenos de atractivos estrenos, justo por el temor a GTAVI. Mientras tanto, hay pocos lanzamientos programados para las últimas semanas de noviembre.

“Todo el mundo está asustado. Lo entiendo, pero creo que es una exageración total. Pero bueno, le ha dado a GTA una gran oportunidad porque todos los demás se mudaron. Ya veremos qué pasa”, concluyó Piscatella.

El analista considera que el temor hacia GTA VI fue exagerado

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