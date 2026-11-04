El uso de IA en los videojuegos es una polémica de la industria en años recientes, pero hay un sector que solo busca lucrar como sea a través de las plataformas de distribución. Hacer juegos basura es más fácil en la actualidad, pero no todos hacen algo al respecto.

Es ahí donde entran en juego las plataformas que no son tan famosas como Steam o Epic Games Store pues procuran mantener su base de usuarios.

Tal es el caso de itch.io, plataforma indie, que recién aplicó acciones contra el contenido basura generado por IA ya que sabe que sus usuarios no son fans de estas herramientas tecnológicas.

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Asi podrás evitar el contenido basura y juegos hechos con IA en itch.io

Una de las plataformas indie y alternativas más reconocidas en la escena de PC es itch.io. Obviamente, no es ajena a la avanzada en el uso de herramientas de IA para el desarrollo de videojuegos.

Sin embargo, ya que se trata de un tema que resulta espinoso para la comunidad, aplicaron un cambio que agradará a sus usuarios.

Por medio de una publicación en redes sociales, itch.io informó que ahora su motor de búsqueda cuenta con un filtro de IA para evitar que aparezca todo juego o contenido que haya sido creado con el uso de estas herramientas.

Al palomear la opción de IA Generativa, la interfaz no mostrará los títulos que usan esta tecnología, ya sea en alguna de sus partes o de plano en la totalidad del juego.

In order to better control what you see, we're adding Generative AI disclosure filtering to few more places on the site where it was critically lacking, including our search results page pic.twitter.com/Z9dXncxdgx — itch.io (@itchio) November 3, 2026

La plataforma también eliminó más de 2 TB de contenido basura hecho con IA

Un detalle a considerar es que itch.io no prohíbe el uso de IA para la creación de un videojuego, solo especifica a los desarrolladores que si suben títulos en grandes cantidades el sistema lo considerará spam y tomará las acciones correspondientes.

Sobre advertencia no hay engaño, y por sus mismas cuentas de redes sociales, la plataforma informó a sus usuarios que eliminó más de 2 TB de contenido basura que se publicó en su sitio.

Actualmente, Steam tiene una política que obliga a los editores y desarrolladores a poner un aviso para que los jugadores sepan si se usó IA en el desarrollo de un videojuego.

Al contrario, Epic Games Store no hace obligatorio este paso. Tim Sweeney, director general de la compañía, considera que esto es un acto “aborrecible” pues expone a los videojuegos y sus creadores a campañas de acoso y el aviso sobre el uso de IA tiene un impacto negativo en las ventas.

Forcing developers to write a political statement to be used against them by the hate mob they’re helping organize is abhorrent. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 23, 2026

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