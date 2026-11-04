Esta semana tuvieron lugar las elecciones intermedias para elegir la Cámara de Representantes de Estados Unidos y a los miembros del Senado. Es un tema con una gran carga política que, de forma inesperada, dio de qué hablar entre los fanáticos de los videojuegos y el anime. Y es que el próximo fiscal general de Texas trabajó en Dragon Ball Z.

Nos referimos a Nathan Johnson, quien salió victorioso en el reciente ejercicio democrático que ocurrió a principios de noviembre en el país vecino. Lo que llamó nuestra atención es que hablamos del mismo compositor que escribió la música para más de 60 episodios y múltiples películas del anime de Toei Animation para la versión en inglés.

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Nathan Johnson, fan del anime, se convertirá en el nuevo fiscal general de Texas

Las elecciones tuvieron lugar el pasado 3 de noviembre a lo largo y ancho de Estados Unidos. El demócrata Nathan Johnson compitió contra el republicano Mayes Middleton por el puesto de fiscal general de Texas.

Al final, el político de 58 años salió victorioso y logró vencer a su rival. Es un hito importante para la historia del país, pues es la primera vez que un miembro del partido demócrata es elegido fiscal general de Texas en 32 años. La anterior persona en conseguir dicho logro fue Dan Morales, quien asumió el cargo en 1994.

Nathan Johnson, quien se desempeña como senador de Texas desde 2019, asumirá la fiscalía en enero de 2027 en sustitución de Ken Paxton, político republicano que trabaja como el actual procurador general del estado.

Todo esto es muy interesante, y seguramente marcará un punto de inflexión para la política interior de Estados Unidos. También está por verse si el cambio de partido tendrá algún impacto en la relación del país vecino con México. Pero hubo otro detalle que llamó la atención de propios y extraños.

Como adelantamos, el próximo fiscal general de Texas tiene una inesperada trayectoria en la industria del anime debido a que trabajó como compositor musical para la versión en inglés de una de las franquicias más populares, reconocidas y queridas en todo el mundo: Dragon Ball Z.

El demócrata Nathan Johnson derrotó al político republicano Mayes Middleton en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos

Nathan Johnson compuso la música para más de 60 episodios y 5 películas de Dragon Ball Z

Antes de iniciar su carrera en la política estadounidense, Nathan Johnson, quien recibió una licenciatura en física en la Universidad de Arizona y obtuvo un doctorado en derecho en la Universidad de Texas, cofundó un bufete de abogados especializado en litigios mercantiles. También era el dueño de una compañía de producción musical.

Ese último punto es muy relevante, pues el futuro fiscal general de Texas compuso la banda sonora de 67 episodios para el doblaje en inglés de Dragon Ball Z. Hablamos de la versión de Funimation que forma parte de la Ultimate Uncut de 2005.

Nathan Johnson también contribuyó en la música de 5 películas de la franquicia, incluidas The World’s Strongest, The Tree of Might, Broly: Second Coming, Fusion Reborn y Wrath of the Dragon. En efecto, trabajó en algunos de los largometrajes más reconocibles de toda la serie.

En una entrevista reciente con el senador Taylor Rehme, el político estadounidense confesó que mucha gente se sorprende cuando confiesa que estuvo involucrado en la creación de la banda sonora de la versión en inglés de Dragon Ball Z.

“Compuse la música, de principio a fin, de 67 episodios de Dragon Ball Z y 5 de las películas. Tenía un hijo de un año en ese entonces, y recuerdo que cuando él estaba sentado en mis rodillas, me decía: ‘¡Oh, papá Goku!’. Le parecía genial. Me brindó una vía de expresión creativa y una conexión cultural que muy pocas personas han tenido la oportunidad de experimentar”, comentó el próximo fiscal general de Texas.

En otra entrevista para The Dao of Dragon Ball de 2012, Nathan Johnson confesó que nunca había visto el anime antes de ser contratado y reveló que tuvo dificultades para conectar con la trama y sus personajes; sin embargo, logró apreciar la serie con el paso del tiempo.

Nathan M. Johnson compuso parte de la banda sonora de Dragon Ball Z para la versión en inglés de Funimation

Tras su victoria electoral, el político reveló que los votantes más jóvenes desconocían su historial con la franquicia de Toei Animation. “En el camino, algunos de ellos descubrieron mi trayectoria musical, y específicamente mi afición por Dragon Ball Z, y se entusiasmaron mucho”, comentó.

Fuera del mundo del anime, las elecciones de Estados Unidos también tuvieron otra curiosa relación con la industria de los videojuegos. Y es que Marty O’Donnell, compositor de Halo y Destiny, compitió por un lugar en el Congreso por el Distrito 3 de Nevada. A pesar de contar con el respaldo de Donald Trump, perdió ante la demócrata Susie Lee.

TEXAS Say hello to your NEW Attorney General! Former Dragonball Z funimation Music Composer Nathan Johnson! 🤘🔥🇺🇸 pic.twitter.com/XNc2Ul2yju — Joe Vargas (@AngryJoeShow) November 4, 2026

Pero cuéntanos, ¿conocías este caso curioso? Déjanos leerte en los comentarios.

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