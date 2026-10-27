Fortnite por fin hará realidad una de sus colaboraciones más solicitadas con Treasure Hunters, su próxima mini temporada que iniciará muy pronto. Luego de años de espera y muchas de peticiones, el Battle Royale de Epic Games al fin recibirá contenido de One Piece, la popular franquicia de Eiichirō Oda que ha conquistado a millones de fanáticos con su manga y anime.

Las especulaciones se acabaron, pues la desarrolladora confirmó esta mañana el crossover con la saga de piratas. Gracias a esto, los fanáticos del Battle Royale podrán conseguir contenido temático de One Piece, incluyendo skins de Monkey D. Luffy y otros icónicos personajes de la franquicia japonesa.

Video relacionado: Fortnite y sus mejores colaboraciones - Un paraíso de crossovers

Fortnite x One Piece es una realidad, ¿qué contenido ofrecerá la colaboración?

Hace algunos días, los jugadores de Fortnite quedaron intrigados con la repentina aparición de un enorme cobre del tesoro en la isla del Battle Royale. Tal como muchos imaginaron, se trataba de un teaser de Treasure Hunters, la nueva temporada corta que llegará con una temática donde los Sombreros de Paja serán los protagonistas.

Epic Games liberó hoy un avance de Treasure Hunters, por lo que ya tenemos el primer vistazo a algunas de las skins especiales que llegarán al Battle Royale en los próximos días. Por supuesto, la sorpresa fue ver a Luffy y demás miembros de su tripulación en el trailer.

Fortnite no ha revelado a detalle el contenido que ofrecerá a los fans de One Piece, pero es un hecho que al menos habrá 7 skins de la franquicia. Luffy estará acompañado por los primeros miembros de su tripulación, que conocimos en los arcos iniciales de anime y el manga.

Esto significa que Nami, Zoro, Usopp y Sanji llegarán al Battle Royale con skins que recrean su aspecto de la serie animada. Adicionalmente, el trailer de la mini temporada confirma que Buggy el payaso también formará parte de Treasure Hunters.

Por último, hay indicios de que Portgas D. Ace, personaje que tiene un papel muy importante en One Piece, se unirá a los combates de Fortnite. Por ahora, no está claro si otros miembros de los Sombreros de Paja, como Nico Robin, Tony Tony Chopper, Jinbe o Brook, llegarán posteriormente al juego de Epic Games.

Tampoco se ha confirmado la presencia de otros icónicos piratas de la saga japonesa, como Shanks, Barbablanca o Barbanegra. Por último, Epic Games no ha revelado si Luffy podrá cambiar su aspecto con técnicas como Gear 4 o Gear 5.

Así lucirán los personajes de One Piece en Fortnite: Battle Royale

¿Cuándo llegará el contenido de One Piece a Fortnite?

Treasure Hunters ofrecerá otras sorpresas a los jugadores del Battle Royale, como locaciones especiales inspiradas en el universo de los piratas, como Villa Foosha, Loguetown, el Baratie y Arlong Park. Además, habrá otros skins originales con estilo anime para complementar la colaboración.

La nueva mini temporada iniciará oficialmente la próxima semana. Para ser exactos, Treasure Hunters comenzará el 1.° de noviembre, aunque por ahora no hay una fecha exacta para la liberación del contenido de One Piece en la tienda del Battle Royale.

Los fans también tendrán que esperar un poco más para saber su habrá más skins de One Piece en Fortnite. Por ahora, se especula con la llegada de otros Sombreros de Paja y personajes como Garp, Arlong, entre otros.

El crossover podría ofrecer sorpresas a los fans de One Piece en el futuro

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con Fortnite.

Video relacionado: Fortnite y los Battle Royale agonizan: el fin del género más popular del gaming

Fuente