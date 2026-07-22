FromSoftware sorprendió a toda la comunidad al anunciar un juego exclusivo para Nintendo Switch 2 hace más de un año. La comunidad sigue esperando noticias sobre dicha entrega y los jugadores están a punto de ponerle las manos encima.

Es por ello que todos los interesados en The Duskbloods podrán participar en una prueba cerrada en Nintendo Switch 2 para conocer todo lo que ofrece. Ahora, el registro para participar está activo y te decimos lo que debes hacer.

FromSoftware abre el registro para el Closed Network Test de The Duskbloods

Aún faltan semanas para que todos los participantes puedan entrar al juego de modo gratuito; sin embargo, es necesario que se registren desde ya para conseguir un lugar en el acceso anticipado.

Cabe mencionar que el registro no concede en automático el acceso, ya que la compañía elegirá solamente a unos cuantos afortunados para probar el nuevo proyecto de los creadores de Elden Ring y Dark Souls.

La prueba comenzará el próximo 21 de agosto y su objetivo es evaluar el funcionamiento de los servidores de The Duskbloods y conseguir que en su lanzamiento se tenga un rendimiento más sólido.

¿Qué hacer para participar por un lugar en la prueba cerrada de The Duskbloods?

Lo único que tienes que hacer es ingresar a este enlace para comenzar tu registro. Una vez dentro, deberás leer todas las indicaciones y vincular tu Cuenta Nintendo.

Es importante que antes de aceptar la vinculación, marques el cuadrito de la configuración de país/región (dentro de la opción “Ver detalles”) para evitar que te aparezca un error en el proceso.

Una vez con tu cuenta vinculada, solamente debes aceptar los términos y condiciones y esperar al próximo 7 de agosto para conocer si fuiste seleccionado como participante.

Recuerdo que el registro estará activo desde este 22 de julio y hasta el próximo 28 del mismo mes a las 7:59 AM, hora del centro de México, por lo que será mejor que le avises a tus conocidos.

The Duskbloods promete una gran experiencia en Nintendo Switch 2

Desde su anuncio, The Duskbloods se convirtió en uno de los proyectos más llamativos para la nueva consola de Nintendo, el cual buscará ofrecer algo pocas veces visto en la consola híbrida.

Mientras tanto, FromSoftware sigue manteniendo los detalles de su propuesta bajo llave, por lo que tendremos que esperar hasta agosto para conocer lo que le espera a la comunidad con uno de los lanzamientos más esperados del catálogo de Nintendo Switch 2.

¿Planeas registrarte para intentar acceder a la prueba cerrada de The Duskbloods? ¿Crees que será uno de los mejores exclusivos de Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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