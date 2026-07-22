EA Sports FC 27 es una realidad y el hype de los fans del futbol está por las nubes. La nueva entrega de la franquicia está a unos días de presentarse oficialmente, pero EA generó expectativa con sus primeros anuncios.

Ayer, se anunció que Kylian Mbappé es el atleta de portada de la edición Ultimate. Hoy, la compañía hizo lo propio con la edición estándar y hay mucho qué decir.

De nueva cuenta, la estrella francesa del Real Madrid es la imagen del juego base, pero todo lo que hay en la portada enloqueció a los jugadores pues está llena de easter eggs y algunos de ellos traen sorpresas interesantes.

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EA Sports FC 27 confirma con easter egg su modo de mundo abierto: The Grounds

Hace unos momentos, se reveló la portada oficial de la edición estándar de EA Sports FC 27 con Kylian Mbappé como figura.

Sin embargo, esta vez la compañía puso a trabajar a sus fans pues hay mucho contenido en esta imagen que celebra al mundo del futbol pero que, al mismo tiempo, da un vistazo de lo que habrá esta temporada.

La portada esconde varios easter eggs, pero uno de los más importantes es un anuncio en la parte derecha a un lado de la bandera enorme del Liverpool FC. Se trata de la confirmación de su mundo abierto ya que el letrero dice: visita The Grounds.

De acuerdo con reportes y filtraciones, The Grounds es un nuevo modo en línea de mundo abierto en el que los jugadores podrán vivir una experiencia futbolera con un personaje creado por ellos mismos y con infinidad de contenido. En términos equivalentes, se espera que sea como The City de NBA 2K.

Built from The Grounds up.



The #FC27 Standard Edition is here. See the full reveal July 23: https://t.co/6QAaAVGU75 pic.twitter.com/8I0PGP49SX — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 22, 2026

El modo The Grounds llegará a EA Sports FC 27

¿Qué easter eggs hay en la portada de EA Sports FC 27?

La portada de EA Sports FC 27 muestra contenido de socios estratégicos. En ella lucen estadios como La Bombonera de Boca Juniors y el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

También se muestran los escudos de equipos como el Liverpool FC, el PSG, Napoli, River Plate, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Juventus y Chelsea.

También hay una estatua de Zinedine Zidane y un mural de Zlatan Ibrahimovic en una cancha de entrenamiento. No está de más decir que el diseño de esta ciudad futbolera coincide con los reportes de The Grounds en el sentido de que está inspirada en Inglaterra.

La Bombonera, estadio de Boca Juniors

¿Hay noticias sobre la Liga MX?

Es aquí donde llegamos al terreno de la esperanza y el deseo que la liga mexicana sea parte, en su totalidad, de EA Sports FC 27.

Tras analizar la portada de la versión estándar, la comunidad considera que hay un guiño a la llegada del campeonato mexicano de primera división.

Al respecto, los fans piensan que el trofeo que se encuentra en una de las plazas de la ciudad de The Grounds tiene el mismo diseño que la copa de la Liga MX que se otorga al campeón de cada torneo.

El trofeo de la LIGA MX tiene una estatua muy similar en la portada estándar de FC 27👀



¿Confirmada?



📸 @EscorciaMx pic.twitter.com/60IjheUxhy — FC Tools Hub | Modo carrera en Español (@FCToolsHub) July 22, 2026

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