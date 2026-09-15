Game Freak, el estudio responsable de la popular franquicia Pokémon, sorprendió con el anuncio de un nuevo proyecto que se aleja de lo que suele hacer. La compañía presentó Rainy Day, Sunny Girl, una aventura protagonizada por chicas mágicas.

El proyecto llama la atención por su propuesta, pues utilizará información del clima del mundo real para dar poderes a sus protagonistas. Eso sí, hay un detalle que probablemente no será del agrado de todos los fans.

Game Freak apuesta por una idea bastante peculiar

Rainy Day, Sunny Girl será un título lleno de color que tendrá como escenario Japón. Su concepto gira alrededor de varias chicas mágicas que obtendrán poderes a partir de los datos meteorológicos reales de regiones reales.

La idea nació de una propuesta más bien sencilla. Shigeru Ohmori, director de Pokémon y responsable de este nuevo proyecto, explicó que todo comenzó con una idea relacionada con los pronósticos para identificar los buenos momento para tender la ropa.

A partir de ese concepto, surgió la propuesta que ahora Game Freak quiere convertir en un juego. La compañía ha compartido pocos detalles sobre sus mecánicas, personajes o sistemas de progresión, pero pronto podremos conocer mucho más sobre esta peculiar propuesta.

Aquí puedes ver un adelanto:

Game Freak has revealed their next game: Rainy Day, Sunny Girl (雨のちハレ女). Directed by Shigeru Ohmori.



The game will release on iOS and Android. pic.twitter.com/swpYyUmeAQ — Centro LEAKS (@CentroLeaks) September 14, 2026

Aquí está el detalle que podría decepcionar a los fans

Si esperabas que Rainy Day, Sunny Girl fuera una nueva aventura de Game Freak para Nintendo Switch 2 o alguna consola, hay malas noticias. El proyecto fue anunciado como un juego para dispositivos móviles, con iOS o Android.

Al menos por ahora, quienes quieran probar la nueva creación del estudio tendrán que hacerlo fuera de las consolas y PC.

Cabe mencionar que Game Freak compartirá más información durante el Tokyo Game Show 2026, evento que inicia el 17 de septiembre y donde podremos conocer nuevos detalles de esta colorida aventura.

¿Qué opinas de la nueva propuesta de Game Freak? ¿Te habría gustado jugarla en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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