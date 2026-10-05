XBOX Game Pass se convirtió en el rey de los servicios por un simple motivo: cada que renueva su catálogo nos sorprende con atractivos juegos y estrenos de día 1 que vale la pena probar. Microsoft aún no revela la lista de títulos que se unirán a su plataforma durante octubre, pero ya hay novedades para los suscriptores.

Lo que pasa es que XBOX Game Pass recibió por sorpresa un atractivo juego de Ubisoft, que es la secuela de una franquicia que recibió elogios. Además, en un reciente evento se confirmó otro estreno de día 1 para el servicio, que llegará en la recta final del año y ofrecerá una aventura llena de sustos.

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Juego de Ubisoft llegó a XBOX Game Pass por sorpresa

Ubisoft es uno de los estudios que más apoyo a mostrado a XBOX Game Pass desde su lanzamiento. Algunos de sus títulos y franquicias más aclamadas han desfilado en su catálogo y han sido muy bien recibidos. Además, el servicio de Microsoft da acceso a Ubisoft+ Classics, que incluye varias joyas del pasado.

El estudio francés sigue demostrando su apoyo al servicio y lo acaba de hacer con un lanzamiento sorpresa. Sin previo aviso, los usuarios de XBOX Game Pass ya tienen acceso a Valiant Hearts: Coming Home, secuela del aclamado Valiant Hearts: The Great War.

El título es protagonizado por James, quien revivirá la historia de los Harlem Hellfighters, un grupo que combatió durante la Primera Guerra Mundial. Valiant Hearts: Coming Home permite jugar con 4 personajes diferentes, en una experiencia de desplazamiento lateral sobre el conflicto armado.

Al igual que en la primera entrega de la saga, Ubisoft ofrece una historia emotiva, una dirección de arte espectacular, así como una experiencia que combina exploración, resolución de acertijos y acción. Valiant Hearts: Coming Home ofrece un vistazo histórico a la guerra, pues recrea ubicaciones y batallas con exactitud.

Desafortunadamente, la secuela no consiguió los mismos elogios que la primera entrega de la franquicia. Valiant Hearts: Coming Home recibió críticas mixtas por perder parte del encanto que conquistó a cientos de jugadores en The Great War.

La buena noticia es que los usuarios de XBOX Game Pass pueden sacar sus propias conclusiones, pues el título ya está disponible sin costo adicional para los suscriptores Ultimate.

Valiant Hearts: Coming Home se unió a XBOX Game Pass como lanzamiento sorpresa

Un nuevo juego de terror llegará al servicio como estreno de día 1

Sin lugar a dudas, los lanzamientos de día 1 son el beneficio más atractivo del servicio de suscripción. Al parecer, los rumores sobre su desaparición son infundados, pues recientemente se confirmó que un título de terror se estrenará directo en XBOX Game Pass a finales de este año.

Se trata de Don’t Fret, el próximo título de Digital Pajamas que estuvo presente en el evento 28 Games Later, enfocado en el género de terror. El estudio independiente confirmó que su título estará disponible en el servicio en algún momento del invierno.

El título tiene una premisa bastante peculiar, pues se ambienta en una escuela de música que oculta un gran secreto. Los jugadores deberán recorrer sus pasillos mientras resuelven acertijos y son perseguidos por horripilantes criaturas.

Don’t Fret aterrorizará a los suscriptores de XBOX Game Pass a finales de año

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