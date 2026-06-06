Capcom acaparó las miradas durante Summer Game Fest 2026 con la revelación de Resident Evil Veronica, el esperado remake del título que debutó para Dreamcast en el año 2000. Los fans esperan que este proyecto esté a la altura de otros relanzamientos de la saga, que han apostado por un apartado gráfico impresionante, controles actualizados y ajustes tanto a nivel de mecánicas como de narrativa.

El primer avance de Resident Evil Veronica dejó más preguntas que respuestas entre los fanáticos de la franquicia surival horror, pues Capcom no ha detallado los ajustes que hará respecto al gameplay y a la historia del título original.

Luego de anticipar correctamente la revelación del juego, Dusk Golem usó sus redes sociales para compartir más información sobre las novedades que ofrecerá Resident Evil Veronica, y adelantó un posible cambio que generará un debate entre los fanáticos.

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Resident Evil Veronica podría tener un mundo semiabierto y otros cambios

Capcom ha aprovechado los remakes de Resident Evil para refinar y perfeccionar diversos elementos de la franquicia. Esto se ha reflejado en los nuevos títulos de la saga, que ofrecen una experiencia redonda gracias al aprendizaje con las entregas clásicas mejoradas. De acuerdo con Dusk Golem, Resident Evil Veronica será uno de los remakes más ambiciosos de la saga.

Su trailer de revelación deja claro que el juego tendrá múltiples cambios y novedades respecto al juego original y su posterior versión llamada Code: Veronica X. El insider sugirió que uno de los ajustes más importantes estaría relacionado con el mundo del título, pues Capcom podría apostar por un mundo semiabierto.

Hace meses, Dusk Golem sugirió que Resident Evil Veronica se sentirá como un nuevo juego por los cambios que tendrá a nivel de jugabilidad, mundo e historia. Considera que su teoría sobre el mundo está respaldada por un tag que Steam usó en la página del título: motocicleta.

Desde el año pasado, el insider escuchó que la isla Rockfort, lugar donde se desarrolla la historia del juego, será una zona semiabierta. Cree que Claire Redfield tendrá una motocicleta para explorar las diversas locaciones del lugar. Se especula que sería el cambio más importante que haría Capcom, aunque por ahora no lo ha confirmado.

Resident Evil Veronica respetará la esencia del título original, pero con algunos cambios

Dusk Golem también señaló que Resident Evil Veronica se jugará en tercera persona, a pesar de que su trailer de revelación mostró escenas en primera persona. La fuente cree que no habrá opción para alterar entre ambas perspectivas, como en entregas recientes de la saga.

Por último, el insider mencionó que el asalto a las instalaciones de Umbrella del juego original se recreará en el remake. Oficialmente, Capcom anunció que Resident Evil Veronica conservará la esencia del título de hace décadas, pero tendrá ajustes a nivel de jugabilidad y de historia para ofrecer una experiencia similar a otros remakes de la franquicia.

¿Capcom recortará contenido de Resident Evil Veronica?

Antes de la revelación del proyecto, Dusk Golem recalcó varias veces que el remake de Resident Evil Code: Veronica será uno de los más ambiciosos y uno con el mayor número de cambios hasta ahora. Esto generó algunas dudas entre los jugadores, quienes de inmediato pensaron en la posibilidad de que Capcom recortara contenido.

El insider tranquilizó a la comunidad, pues explicó que el estudio conservará todos los elementos de la historia y la jugabilidad del clásico. También está convencido de que todas las ubicaciones, enemigos y eventos de la trama principal estarán en el remake.

El contenido principal del juego original estaría casi intacto en el remake

En lugar de recortar contenido, Capcom expandiría algunas escenas para ofrecer una mejor perspectiva de la historia de Claire. El estudio también prepararía secuencias especiales para introducir a Chris a los remakes de la saga.

Ahora bien, Capcom podría hacer que la sección de Chris termine un poco antes, pero recompensaría a los jugadores con una batalla contra Wesker. Es importante mencionar que esta información se mantiene como un simple rumor, por lo que tendremos que esperar a que el estudio confirme los datos filtrados.

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