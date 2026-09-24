Hay Pokémon que reciben figuras de colección, otros tienen peluches y algunos consiguen estatuas enormes. Gholdengo acaba de llevar esto a otro nivel, pues ahora existe una figura suya fabricada literalmente con oro.

La marca japonesa SGC, especializada en productos de oro, presentó un coleccionable basado en el Pokémon número 1,000 como parte de The Great Gold Exhibition, evento relacionado con la celebración de los 30 años de Pokémon.

Una figura hecha completamente de oro

La SGC K24 Gholdengo está fabricada con oro sólido de 24 quilates. La pieza mide aproximadamente 6 centímetros de altura y pesa cerca de 15 gramos.

Su precio sugerido es de 1,540,000 yenes, cantidad equivalente a unos $10,000 USD, lo que lo convierte en un coleccionable de lujo.

La elección de Gholdengo para este proyecto difícilmente podría ser más apropiada. Su cuerpo está formado por monedas de oro, cuenta con movimientos y habilidades relacionados con este material y, además, es el Pokémon número 1,000 de la Pokédex.

En otras palabras, si algún Pokémon estaba destinado a terminar convertido en una pieza de oro real, tenía que ser él.

Habrá más estatuas doradas en el evento

La exposición también contará con versiones de Pikachu y Gholdengo a tamaño real recubiertas con hojas de oro. No obstante, estas piezas serán exclusivamente de exhibición y no estarán disponibles para su compra.

La estatua de Pikachu mide aproximadamente 50 centímetros de altura, mientras que la de Gholdengo alcanza cerca de 120 centímetros. Para cubrir a este último fueron necesarias alrededor de 730 hojas de oro.

Aunque ambos Pokémon ya tienen colores amarillos y dorados, estas versiones llevan el concepto hasta las últimas consecuencias. Literalmente brillarán como si acabaran de salir de una bóveda.

Por su parte, la figura de SGC sí estará disponible para los coleccionistas que quieran llevarse a casa una versión mucho más pequeña de este Gholdengo dorado. Eso sí, habrá que tener una cartera bastante poderosa para justificar semejante compra.

¿Te gastarías $10,000 USD en una figura de Pokémon? ¿Qué otro Pokémon crees que sería perfecto para recibir una pieza de lujo como esta? Cuéntanos en los comentarios.

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