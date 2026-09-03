La recta final del año se acerca y PlayStation no quiere quedarse atrás en cuanto a eventos. Esta mañana, la compañía japonesa celebró un nuevo State of Play cargado de anuncios para consentir a los usuarios de PS5. Tal como se esperaba, la presentación nos dio un vistazo a los juegos que llegarán a dicha consola en lo que resta del año y en algún momento de 2027.

Uno de los primeros anuncios del State of Play de septiembre vino por parte de PlayStation Studios, concretamente de Sucker Punch, el aclamado estudio de Ghost of Tsushima y Ghost of Yotei, que prepara un nuevo lanzamiento para el 1.° de octubre.

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Ghost of Yotei: Complete Edition llegará muy pronto con novedades interesantes

Hace unas semanas, PlayStation y Sucker Punch hicieron oficial una nueva edición de Ghost of Yotei, que llegará a las manos de los jugadores con nuevo contenido y modalidades de juego. En caso de que no lo recuerdes, el título tendrán una Complete Edition, que añadirá una nueva expansión que profundizará en la historia de Atsu.

Luego de algunos días de misterio, los estudios por fin mostraron algunos de los agregados que recibirá el popular título en acción. La nueva expansión se llamará Echoes of Sekigahara, que se enfocará en algunos recuerdos de la protagonista, en los que se profundizará en la Batalla de Sekigahara.

Adicionalmente, los desarrolladores agregarán un nuevo modo llamado Most Wanted, donde habrá partidas en solitario con elementos de supervivencia y roguelike. El State of Play nos dio un vistazo a este añadido, que ofrecerá la oportunidad de jugar con varios personajes y aprovechar sus singulares habilidades de combate.

Una de las sorpresas de la presentación es que se confirmó que Jin Sakai, protagonista de Ghost of Tsushima, regresará y formará parte del nuevo modo como personaje jugable. Abajo puedes ver el trailer de Most Wanted.

¿Cómo se jugará Most Wanted?

En el nuevo modo, los jugadores tendrán que seleccionar una recompensa de un tablón especial, que presentará a los Seis de Yōtei. Combatir contra ellos no será tan sencillo como antes, pues ahora será necesario enfrentarse a oleadas de enemigos y mini jefes.

“Al completar cada oleada, desbloquearás ventajas que te ayudarán a crear una configuración poderosa para finalmente enfrentarte al jefe final de la recompensa que hayas seleccionado. Las recompensas se pueden repetir con niveles de dificultad crecientes, hasta llegar a la recompensa más difícil contra el mismísimo Lord Saito”, reveló PlayStation.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura del State of Play.

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